На Буковине пропавшего пять суток назад мужчину начали искать в близлежащих к лесу водоемах

На Буковине пропавшего пять суток назад мужчину начали искать в близлежащих к лесу водоемах

Водолазы обследуют болотистые озера

Масштабные поиски в Буковине. Там ищут мужчину, который несколько дней назад пошел за дровами в лес, и не вернулся. Несколько дней подряд сотня людей прочесывала километры леса и пока напрасно.

Сейчас поисковая операция проводится у местного озера, говорится в ТСН.12.00.

48-летний мужчина с бензопилой ушел в лес, чтобы нарубить дров на зиму еще 10 ноября и не вернулся домой. Больше суток родственники искали его самостоятельно, но наконец обратились к правоохранителям. К поисковой операции присоединились сотни людей: спасатели, односельчане и кинологи. Прочесали 60 гектаров леса, но не нашли даже бензопилы мужчины.

«Повсюду мы смотрели, лес густой. Усложняет поиски сырости, падала роса, дождь и собака не может взять след», — объясняет следователь.

И вот именно потому, что поиски в лесу не принесли никакого результата – правоохранители решили обследовать и озеро, которое рядом с лесом. Не исключают, что мужчина мог зайти сюда. Следователи говорят, шансы найти мужчину живым мизерны, но все же надеются на это.

На Буковине ищут мужчину, который пошел за дровами в лес и не вернулся

Мог ли он потеряться в лесу, который хорошо знал, стало ли ему плохо или на него кто-то напал — в полиции рассматривают все версии. В эти секунды водолазы на глубине трех метров прочесывают дно водоема.

«Оно болотистое, так вообще сложно искать, потому что нет видимости. Видимость нулева почти. Ищем методом нащупывания», — говорят поисковики.

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