На Буковине провели американский аналог соревнований среди спасателей: победитель справился со всем за 2,5 минуты

На Буковине провели американский аналог соревнований среди спасателей: победитель справился со всем за 2,5 минуты

В полном снаряженные весом в 30 кг спасатели таскали еще 100-килограммовые манекены.

Тушили пожар и спасали пострадавших — так буковинские пожарные определяли сильнейшего. Бригады на соревнования съехались со всей области.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

За звание сильнейшего соревнуются 75 профессиональных пожарных со всей области. Они одеваются, разминаются и готовят снаряжение. Каждый должен испытать себя на дистанции с десятком препятствий. И все это в полном снаряжении.

«В целом боевая одежда килограмм 10 аппарат с "воздухом". Где вообще килограмм 30», — говорит участник.

Но несмотря на вес, спасатели буквально «летают» на каждом испытании. Сначала — забегают на четвертый этаж. Оттуда веревкой поднять пожарные рукава, дотянуть шланг к очагу пожара и потушить.

Коллеги сил в поддержку участников тоже не жалели. Не сдерживали чувств и родственники.

Последний этап соревнований — спасение пострадавшего с пожара. Но вместо человека здесь манекен, весом почти сотню килограммов. «Мышцы наливаются и кажется, что сейчас взорвутся от нагрузки и при этом надо контролировать дыхание, потому что ты в аппарате», — говорит спасатель Юрий.

«Собираешься силами, плюс коллеги тебя поддерживают, кричат. Это максимальное количество эмоций», — добавляет участник Дмитрий.

Новости Украины: буковинские пожарные определяли сильнейшего - как все было

Обессиленные спасатели на финише уже даже не могут встать самостоятельно. Им помогают коллеги.

Победу получил Роман Каглюк из Черновцов. Все испытания одолел за две с половиной минуты. «Такие соревнования закаляют. Не собираюсь на таких результатах останавливаться, буду в дальнейшем совершенствовать свою физическую форму», — говорит победитель.

Эти соревнования на Буковине проводят впервые. Их переняли от американцев. В следующем году здешние профи хотят помериться силами с пожарными и из других городов.

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