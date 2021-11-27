На Буковине ученики сцепились на перемене прямо в коридоре школы, за дракой наблюдали с десяток старшеклассников

На Буковине ученики сцепились на перемене прямо в коридоре школы, за дракой наблюдали с десяток старшеклассников

По факту драки правоохранители начали расследование.

На Буковине 15-летняя ученица набросилась с кулаками на девятиклассника — тот в ответ тоже нанес девушке несколько ударов. Все это произошло на глазах других детей, которые сняли схватку и выложили в соцсети. Видео мгновенно распространилось и уже на следующий день за дело взялась полиция.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Все продолжалось считанные минуты, говорят в школе. Потому что почти сразу после начала драки, крики в коридоре услышала учительница из соседнего кабинета

Поскольку дети в стычке не пострадали и их родители претензий не высказывали, конфликт в школе поначалу пытались разрешить своими силами.

Драка в школе: на Буковине 15-летняя ученица набросилась с кулаками на девятиклассника

Но через несколько дней ученики выложили видео драки в соцсети и расследование все же началось. Мать ученика, снимавшего потасовку, сына оправдывает. В свою очередь родители 10-классницы Иванны, начавшей драку, уверены, ее спровоцировали. 9-классника же защищает его классная руководительница. Подозревает, что конфликт произошел из-за того, что он стал свидетелем непозволительного поведения старшеклассницы.

"По его словам и словам одноклассников, он увидел как девочки 10-го класса курили. По всей школе она ходила за ним и даже есть дополнительные видео, что она провоцировала его", — рассказала педагог Ирина Чопчик.

Сам ученик неконфликтный, уверяет учительница Саши. И буллингом случившееся не считает.

По факту драки правоохранители начали расследование. Только после проверки полиции будет ясно — признают это детской дракой или буллингом. В любом случае, ответственность за несовершеннолетних учеников понесут их родители.

Напомним:

В Ровенской области суд оштрафовал отца ученицы Боремельского УВК из-за того, что его дочь совершала буллинг по отношению к другой школьнице. Мужчина в суде свою вину признал.

Читайте также: