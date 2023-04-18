На Буковине устраняют последствия смерча, который в считанные минуты повредил десятки домохозяйств

Одна из женщин, не успевшая спрятаться, получила ранение, когда кусок шифера вонзился ей в руку.

Ураган внезапно налетел на Буковину и натворил большую беду в селе Петрашевка. Ветер был таким мощным, что срывал кровлю с домов и швырял на несколько десятков метров, говорится в ТСН.

Сначала налетел ливень с градом, а в считанные минуты ветер начал сносить все на своем пути. На кадрах, снятых селянами, в воздухе летает кровля из дома Марианы. От крыши ее дома совсем ничего не осталось. “Это мой дом. Наша работа, столько лет. Посмотрите что там… в подвал все течет, все поломанное, все в щебнях, целого ничего нет”, — рассказывает женщина

Женщина плачет, потому что внезапный ураган изуродовал дом, который строили годами. Семья недавно заменила кровлю, от нее сейчас непогода оставила только куски. Ветер был такой силы, что обломки крыши разбрасывали на несколько десятков метров на огороды соседям.

Чтобы комнаты дальше не затапливал дождь, семья самостоятельно накрыла крышу пленкой, но такая защита ненадолго.

В Петрашевке рассказывают, что непогода налетела внезапно и продолжалась считанные минуты. Однако этого хватило, чтобы сорвать крыши почти с двух десятков домов. Такой смерч, говорят, видели только в кино, шифер швыряло по сельским улицам словно клочки бумаги. "Я такого еще не видела, только в телевизоре. Сижу во дворе и вижу, как летают какие-то клеенки, бумага и думаю что это такое? И вижу – смерч. Такой черный, крутится и через две секунды – нет крыши”,- рассказывает местная жительница Елена.

Аурика как раз была на улице и не успела спрятаться в дом. Уже потом увидела, что у нее окровавленная рука, ее побило обломками. “Секундное дело. Хорошо, что мне не попало в голову. Шифером ударило”, – показывает женщина руку.

Теперь женщина ищет по селу обломки от своего забора, который сорвал ураган. Надеется хоть частично его восстановить. "Искали, сказали, что полетело через все дома", — рассказывает Аурика.

Вместе с забором вырвало крышу из стайни, селяне вместе помогали расчистить двор.

Сорванные линии электропередач в селе уже починили и возобновили электроснабжение. Комиссия обследовала дома селян и составила акты ущерба. Люди надеются, что власти возместят им ремонт помещений и просят чиновников не медлить, ведь дожди льют без остановки и затапливают комнаты.

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