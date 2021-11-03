На Буковине женщина погибла под колесами трактора, когда спасала мужа

На Буковине женщина погибла под колесами трактора, когда спасала мужа

Он выжил, но сейчас в реанимации.

На Буковине под трактор попали супруги – 48-летняя женщина погибла.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Произошло это в селе Грубная. Муж и жена работали на огороде. Чтобы обработать землю, мужчина завел двигатель и решил установить металлическую фрезу на трактор, внезапно фреза упала и сильно прижала его. Жена бросилась на помощь и пыталась его вытащить, но ее затянуло под колеса.

Тревогу забили соседи. Они увидели, что заведенный трактор долго стоит на месте, когда подошли ближе, увидели супругов, которые лежали на земле без сознания, и вызвали скорую.

Но спасти женщину не удалось – от полученных травм она скончалась на месте. Мужчину с многочисленными переломами госпитализировали. Сейчас в его жизни борются медики – он в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, что в Винницкой области охотник ранил 14-летнего подростка. Инцидент произошел в селе Малая Стратиевка. Парень гулял с домашней собакой возле пруда, где охотники охотились на дичь. Один из них и попал в парня – утверждает, что случайно. С огнестрельным ранением подросток сейчас находится в больнице.

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