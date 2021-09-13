На чемпионате Украины по скалолазанию 81-летний мужчина взобрался на стену и планирует побить рекорд 95-летнего француза

У большинства участников более полусотни лет, отданных этому спорту, и покорения самых известных мировых вершин.

Над теми, кто в альпинистском снаряжении, время не властно, уверяют участники открытого Чемпионата Украины по скалолазанию. Большинство спортсменов отдали этому виду спорта более полсотни лет. Самому старшему участнику — 81 и впереди, говорит человек, у него немало вершин, которые он планирует покорить.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Юрий Василенко восемьдесят один год. Свои трассы он преодолевает упорно уже более пятидесяти лет. Молодость, говорит, продолжается, пока покоряются вершины.

«Теперь я подсчитываю сколько я молодых обошел, тоже стимул. Самый уважаемый скалолаз в мире — это француз, 95 лет. Теперь надо подрасти еще на 15 лет, чтобы победить француза», — говорит участник соревнований Юрий Василенко.

Горы от Одессы далеко, но и на местном скалодроме на берегу моря есть высоты, которые надо преодолеть. У большинства участников более полусотни лет, отданных этому спорту, и покорения самых известных мировых вершин.

Олег Гринченко увлекся высотой взрослым — в сорок. И с тех пор уже два десятилетия восхищается старшими коллегами, что рядом карабкаются вверх.

На этом стенде в Одессе альпинистка Светлана Недосекова встретила свой семидесятый день рождения. Это было четыре года назад. Но и сейчас она не только продолжает тренироваться несколько раз в неделю, но и готовит молодежь. На чемпионат вновь и вновь едет не потому, что грезит победой.

«Это место, где встречаются друзья. Море, хорошая погода, улыбки и красивые очень трассы. Спорт вдохновляет, дает силы, приносит удовольствие дает эмоции», — говорит женщина.

Прежде всего это победа над собой, над возрастом, над болезнями и немощью, говорят здесь. Мускулистые, активные, загорелые, эти скалолазы шутят — старость дома их застанет. Рядом с ними на скалодроме, как никогда, много молодежи и детей.

Скалолазание стало олимпийским видом спорта, поэтому у тех, кто стремится к высоте, появились новые перспективы.

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