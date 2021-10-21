На Черниговщине 13-летняя школьница родила ребенка от 17-летнего парня: накажут ли молодого папашу

В Украине возраст сексуального согласия — 16 лет. Если интимные отношения, независимо от желания обоих партнеров, были ранее 16-летие — это считается изнасилованием.

В Черниговской области 13-летняя школьница родила ребенка от 17-летнего сожителя.

Как так случилось, что несовершеннолетние проживали вместе как семья и могут ли наказать молодого папашу за изнасилование, говорится 21 октября в сюжете ТСН.19:30.

"Сергея к тому времени я уже знала. Когда позвонили и сообщили, что Наталья беременна, у него точно был шок, потому что он долгое время не отвечал и трубки не брал", — вспоминает 31-летняя новоиспеченная бабушка, мама Натальи Людмила Дядькова.

По словам женщины, со свахой в нее сначала были напряженные отношения — мать парня обвиняла Людмилу в том, что произошло.

"Кричала, что не досмотрели. Я знаю, что виновата, потому что не досмотрела. Но и она не научила сына предохраняться", — говорит 31-летняя бабушка новорожденной.

Тогда еще 12-летняя Наталья забеременела от племянника тогдашнего сожителя своей матери. После того, как подростки узнали, что у них будет ребенок, стали проживать вместе, как семья. Однако юному папе грозит ответственность и даже тюремное заключение.

Полиция еще весной открыла производство по факту изнасилования ребенка. В Украине возраст сексуального согласия — 16 лет. Если интимные отношения, независимо от желания обоих партнеров, были ранее 16-летия — это считается изнасилованием. Дело правоохранители передали в суд. Обвиняемый в изнасиловании, а ныне отец младенца, надеется получить условный срок, а не реальное заключение, ведь и сам еще несовершеннолетний.

"Мне хороший адвокат достался. Надеюсь, что дадут условный срок да и все. В то время (когда Наталья забеременела — Ред.) мне было 17 лет. Если бы было 18 лет — сразу бы посадили", — рассуждает Сергей Коцюба, отец новорожденного ребенка .

Новости Украины: в Черниговской области 13-летняя школьница родила девочку от 17-летнего парня

Напомним, что на Волыни беременна ученица 9 класса у аптеки ограбила женщину с инвалидностью.

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