На Черниговщине 13-летняя школьница родила ребенка от 17-летнего парня: в каких условиях живет семья

На Черниговщине 13-летняя школьница родила ребенка от 17-летнего парня: в каких условиях живет семья

Новая семья планирует жить в доме вместе еще с тремя детьми, мамой и ее новым сожителем.

На Черниговщине школьница, которой самой недавно исполнилось 13 лет, родила девочку от 17-летнего сожителя.

Об этом говорится 21 октября в сюжете ТСН.19:30.

Новорожденную молодые родители решили назвать Полиной. Девочка весом 2900 родилась доношенный и здорова.

"За свою 28-летнюю практику случалось, что принимал роды у 16-летних, но такую юную роженицу вижу впервые", — признается акушер-гинеколог Сергей Оседач.

Сюжет об этой семье журналисты ТСН снимали еще весной. Семья тогда жила в другом районе Черниговщины, куда Людмила Дядькова с четырьмя детьми переехала из Черкащины. Местные активисты, чтобы спасти школу от закрытия, потому что не хватало учеников — собирали по всей стране многодетные семьи. На тот момент 12-летняя Наталья, оказывается, уже была беременна от племянника тогдашнего сожителя своей матери.

Летом женщина со всеми детьми переехала в Городище. С этого села родом отец ее новорожденной внучки. Парню пока только 17 лет. С бывшим своим сожителем Людмила Дядькова уже не общается, а со свахой тоже сначала были напряженные отношения.

Роженица учится в восьмом классе. В школе свою ученицу в глаза никогда не видели, она занимается дистанционно и школу будет заканчивать экстерном.

По словам врачей, юная роженица мужественно выдержала роды, но такие ранние беременности рискованные для здоровья.

Новая семья планирует жить в доме вместе еще с тремя детьми, мамой и ее новым сожителем. Дом взяли в рассрочку. Кроме кухни, здесь единственная комната, которую хотят разделить на две части.

Семья уже несколько лет находится на учете в социальных служб. С коляской, кроватями для детей, другими вещами им пока помогали благотворители.

Жениться 12-летняя Наталья не планирует, потому что потеряет помощь как мать-одиночка. В семье никто не работает. Отец новорожденного ребенка говорит, что нашел работу трактористом в соседнем селе.

Новости Украины: в Черниговской области 13-летняя школьница родила девочку от 17-летнего парня

Напомним, в апреле 2021 года в полицию поступило сообщение от медиков о том, что к ним попала на прием тогда еще 12-летняя беременная девушка. Тогда полиция открыла уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области 16-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете и едва его удержала, чтобы не уронить в яму.

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