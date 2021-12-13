На Черниговщине Instagram-гадалка убедила женщину взять кредит на 50 тыс. грн и дать ей пароль к карте

На Черниговщине Instagram-гадалка убедила женщину взять кредит на 50 тыс. грн и дать ей пароль к карте

Правоохранители устанавливают личность подозреваемого.

В Черниговской области расследуют дело о мошенничестве. По данным следствия, Instagram-гадалка убедила 34-летнюю женщину взять кредит на 50 тыс. грн и сообщить ей банковские данные. Потерпевшая это сделала и потеряла средства.

Об этом говорится в решении Козелецкого районного суда Черниговской области, сообщает ТСН.ua.

В суде потерпевшая рассказала, что в ноябре она нашла в Instagram гадалку. Она договорилась с мошенницей, что за 2500 грн та проведет обряд и за 3000 грн помолится за нее.

Потерпевшая пересказала подозреваемой 1200 грн. Остальные средства женщина пообещала выплатить впоследствии, когда заработает деньги. Однако гадалка убедила потерпевшую увеличить кредитный лимит на ее карточке и сообщить ей все данные от своего онлайн-банкинга. После этого мошенница сняла средства потерпевшей. Когда женщина ее спросила для чего она это сделала, гадалка пообещала все вернуть. В декабре потерпевшая сменила код от банкинга, однако 6 декабря гадалка попросила ее назвать его и потерпевшая это сделала. Тогда подозреваемая сняла еще 2500 гривен.

Суд предоставил полиции доступ к банковским данным подозреваемой. Продолжается следствие.

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