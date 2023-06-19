На Черниговщине потерявшим жилье селянам отстраивают дома иностранцы: на каждый дом нужно всего три дня

Все волонтеры не только добрались за свой счет в Украину, а еще и собрали часть денег на модульные дома.

Сначала они помогали украинцам на расстоянии, а потом решили, что в Украине понадобятся и их руки. Тысячи километров преодолели 130 волонтеров из многих стран мира, чтобы во дворах сельских жителей Черниговщины установить индивидуальные модульные дома, говорится в ТСН.

Впервые с тех пор как российская армия отошла с Черниговщины, Валентина Соболева не плачет, а смеется. "Дом же стоит, уже сарай как-то достроим", — говорит женщина.

Дом – это пока только утепленная коробка, без пола, подведенных коммуникаций, но у Валентины уже огромные планы – одну комнату разделить на части, а из другой перенести выводы под санузел.

На установку одного дома уходит три дня. В каждой команде – из 10 добровольцев, по меньшей мере, двое – строители, остальные учатся в процессе работы.

Джон Латут дома в Соединенных Штатах тоже работает на строительстве. В Украину приехал, потому что имеет украинские корни. Его родители еще в 80-х выехали из Ивано-Франковска. Они очень счастливы за меня. Конечно, немного волнуются из-за постоянных обстрелов здесь и одновременно и поддерживают меня. Это они дали мне денег, чтобы я смог оплатить дорогу из дома – сюда”, – рассказывает он.

Все волонтеры не только достались за свой счет в Украину, а еще и собрали часть денег на модульные дома. Стоимость одного почти 10 тысяч долларов. “Если бы я оказалась в затруднении, моя мама или скажем бабушка, я бы хотела, чтобы кто-то помог. Именно поэтому мы здесь, и ни разу не жалели об этом”, — говорит волонтер Лора.

Она к поездке из США тоже тщательно готовилась, учила язык, но местные с иностранными гостями легко поладили и жестовым языком. У "бабы Кати", а именно так ее называют все волонтеры, после обстрелов россиян от дома осталась самая коробка. Чтобы привести все в порядок — пришлось продать корову, а еще помогали друзья сына, который служит в ВСУ. Сама же она ушла в волонтеры и для иностранных добровольцев открывает региональную кухню из печи.

На установку одного дома уходит три дня.

Фундамент для модульных домов заливают заранее. Валентине Соболевой коробку поставили на место, где был разбит дом. Люди осознают, что временное жилье – для них может стать постоянным. "Если бы не они, я не знаю, чтобы было бы, мы бы никогда в жизни не построились", — убеждена Валентина.

Бакланова Муравейка не была оккупирована, российская армия остановилась в трех километрах и оттуда бомбили село. Без домов остались 23 семьи. Вместе с домом война забрала и мужа Зинаиды Мезин. Сердце не выдержало увиденного. Сама она зимовала в чужом доме, но постоянно тянет к своему двору. "Воздух второй, дышать как легче, и работой занята, а там что?", — говорит женщина.

У ее тезки – Зинаиды Куприенко – похожая история. Муж так же не пережил пожарища. Женщины потеряли самое ценное, но силы сочувствовать другим украинцам. Они только и говорят о херсонцах, которых затопила Россия. "У меня горе, да разве у них не горе, у нас хотя бы земля под ногами есть, а у них ее нет", — рассуждают женщины.

Иностранцы, приехавшие помогать до сих пор, не могут постичь масштабы нашего горя, которое увеличивается каждым днем. “Иногда невозможно себя собрать в кучу. Но помогает то, что у нас есть цель. Мы знаем, что наше присутствие здесь — повлияет на жизнь людей не только сейчас, или в течение года, а в ближайшие годы”, — убеждена Лора.

Собирать помощь по миру, говорят благотворители, дальше все труднее. Поэтому рассчитывают именно на иностранных волонтеров. По возвращении домой они из первых уст своему окружению смогут рассказать об увиденном.

“Из-за того, что мы привозим волонтеров из каких-то стран, мы надеемся, что сама эта группа переживет, влюбятся в этих женщин наших, и захочет закончить им этот дом хотя бы ресурсом, хотя бы деньгами, а уже потом мы здесь по месту найдем ”, — говорит руководитель благотворительного фонда Анна Шлиге.

Чтобы превратить эти коробки в жилье еще нужно кучу денег, но, по крайней мере, это старт, и чувство того, что о них не забыли. "Когда-то моя бабушка говорила, что чужая хата — хуже палача", — добавляет местная жительница.

Читайте также:

Госсекретарь США Блинкен встретился с главой КНР Си Цзинпином: на исторических переговорах говорят о войне в Украине

Война России против Украины в режиме онлайн: как десантники ВСУ освобождают территории под Бахмутом

Больница на Прикарпатье показала, как можно легко решить проблему с очередями на оформление инвалидности