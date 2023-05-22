На Черниговщине придумали, как расселить переселенцев из своего региона у себя: люди выбирают жилье сами

Два миллиона гривен на жилье для внутренне перемещенных лиц - Городнянский горсовет, что в Черниговской области создает фонд социального жилья для людей из сел, которые постоянные обстреливает российская армия. В коммунальную собственность покупают свободные дома в селах подальше от российской границы. Пока их предоставляют для проживания только переселенцам из своей общины, говорится в ТСН.

Нина Маленок приглашает в дом, в котором он обживается. Вся мебель, посуда, вещи – от предыдущих хозяев. Из родного дома в Сеньковке, где сходятся границы Украины, Беларуси и России — забрала самое необходимое, в частности фотографии. 62-летняя женщина из Сеньковки уехала последней, потому что жить там дальше было невыносимо. “Ракета у меня во дворе такая, неразвороченная, там бахало так, света не было, трава горела… Трудно! Там страх такой, что больно и вспоминать», – говорит женщина.

По планировке дом такой же как и его родной, из такого же материала, но за домом все равно скучает. "Тянет домой, все бросила, спасибо добрым людям, которые помогли и дали", — говорит Нина.

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Она стала четвертой, кому Городнянский горсовет предоставил бесплатное жилье в пользование. Сначала переселенцы выбирают себе дом, а затем горсовет покупает его в коммунальную собственность. Пустые и пригодные для проживания дома по селам ищут старосты. Они и показывают их потенциальным жильцам. "Пострадавшие люди у них были добротные дома и когда я начал показывать, какие у нас дома, то конечно не нравились, но есть дома, в которые заселяются, сейчас у нас 5 человек", — рассказывает староста Хриповского старостинского округа Александр Ткаченко.

Покупают жилье в селах не менее 25 километров от границы. Пока что для жителей двух сел Сеньковки и Бериловки. Ситуация с обстрелами там критическая. Дома для внутренне перемещенных покупают только в 5 селах общины. Они ближе к городу, там есть дороги, школы, сады и фапы. Людей переселяют только в перспективные места.

Когда на пустые дома появился спрос – даже выросла цена, но в среднем – сто тысяч гривен и это с хорошим куском земли. То есть, на выделенные средства можно приобрести жилье для двадцати семей. “Дома у нас есть, но на эти дома не оформлены документы. А чтобы продать эти дома, нужно, чтобы все документы были в порядке. Но есть такие люди, которые заинтересованы в этом, переоформляют”, — рассказывает староста Пекуровского старостинского округа Надежда Пятковская.

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Семей Колевошкив тоже из пограничной Сеньковки, их заброшенный родной дом был с удобствами, а сейчас есть газ, вода, но нужник во дворе. "Не требуем условий, как есть, так и есть, на все согласны, чтобы только спокойствие скорее наступило и ничего не жалко — ни дома, ничего, чтобы все только живы были и солдаты, и воины, и дети", — говорят в семье .

Лишь переехав сюда, они впервые за полтора года выспались и начали улыбаться.

Покупать пустые дома по селам — это значительно дешевле, чем строить с нуля или ремонтировать какое-нибудь помещение под жилье для переселенцев, говорят в городском совете. На севере Черниговщины, плотность населения и до полномашстабного вторжения была самая низкая в Украине – от 7 до 12 человек на квадратный километр. Здесь пытаются делать все, чтобы из-за российских обстрелов регион не обезлюдел. “Нам нужно оставить людей в общине, это наши люди, они не хотят уезжать далеко. Они не понимают, как бросить свой дом, они будут туда приезжать, когда будет тихо, смотреть за своей, это их жизнь там все, но такая ситуация сейчас, что нужно выезжать”, — убеждает городской голова Андрей Богдан.

Уже после победы по желанию новые жильцы смогут приватизировать дома, если вернутся в родные дома — горсовет отдаст дома людям из других регионов, которые в результате войны потеряли собственные дома.

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