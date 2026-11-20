На Черниговщине при загадочных обстоятельствах с разницей в несколько дней исчезли два человека — Виктор Шамша и Николай Шинкаренко / © ТСН

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В Черниговской области при загадочных обстоятельствах исчезли двое мужчин с Киевщины, которых разыскивают полтора месяца.

Как рассказали в комментарии ТСН.ua их родственники, мужчины между собой хоть и не знакомы, но места их исчезновения расположены друг от друга ориентировочно в часе поездки автомобилем в пределах региона.

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Первый из мужчин, 55-летний Виктор Шамша, по данным открытых источников, уехал с женой и друзьями собирать грибы на Черниговщину, на участке леса вблизи села Отрохи.

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Исчезновение через мгновение: что известно

«Он позвал жену, находясь недалеко от автомобиля, однако через несколько минут, когда женщина подошла к машине, мужа уже не было рядом», — говорится в нескольких сообщениях в соцсетях.

«Мой отец с мамой бывал там не в первый раз. Кроме того, отец ориентируется на местности, знает лес. Заблудиться там возможно, но с какой стороны ты бы не вышел, ты все равно выйдешь на дорогу. То есть лес поделен на определенные квадраты, и дорога не старая, актуальная, по которой ездят автомобили», — рассказывает для ТСН.ua дочь пропавшего мужчины Виктория Олищук.

К этому она добавляет, что отец исчез в грибной сезон, поэтому предполагает, что в лесу он был не один.

«У отца с собой не было телефона и документов. Всё это было в машине. У него были только ключи от машины. Каждый квадрат леса можно пройти примерно за час, чтобы выйти к дороге. Что могло произойти? Я не исключаю, что отца могли мобилизовать, но в местном ТЦК нам сообщили, что его там нет. Второе: летом отец перенес операцию на сердце, он диабетик, поэтому ему постоянно, почасово нужно пить лекарство. За это время, с конца сентября, мы обошли весь лес, и не раз. Не нашли даже корзины, с которой тогда был отец. Не исключаю, что корзину подобрал кто-нибудь из грибников. Думаю, что если бы у того, кто нашел эту корзину, была бы совесть, то человек сообщил, ведь огласка в соцсетях есть. Надеемся, что он жив», — говорит Виктория.

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По ее мнению, поиски отца со стороны уполномоченных органов хотя формально и продолжаются, но предполагает, что «не очень качественно».

«Я также обращалась в благотворительную организацию, которая помогает полиции в таких случаях, оставляла заявку, но тишина… Следователь мне сказал, что делает все возможное, что мой отец — не единственный исчезнувший. Мы с мужем, друзьями и близкими самостоятельно тоже искали, задействовали адвоката», — уточняет Виктория Олищук.

Исчезнувшие на Черниговщине мужчины. Фото: gart-portal.com.ua

Деньги и вещи остались дома, а мужчина исчез

Другой мужчина, пропавший на Черниговщине через несколько дней после Виктора Шамши, — 69-летний киевлянин Николай Шинкаренко.

Его дочь Алла Демчук в комментарии для ТСН.ua рассказала следующее: «Отец был в своем родительском доме на Черниговщине. Раньше это была большое село, а сейчас — не настолько. Соседи видели отца в последний раз 4 октября. Мы приехали туда через неделю, через 6 дней. И поняли, что в ночь на 10 октября он уже не ночевал дома, обратились в полицию. Но когда именно он ушел из дома — не известно. Его телефон заряжался, одежда, в которой он обычно ездит в Остер или в Киев, была на месте. На месте был и кошелек с деньгами, сумма была немаленькой. Дом он закрыл не на ключ, а просто прикрыл дверь. Из дома ничего не исчезло. Создавалось впечатление, что он вышел за территорию, но недалеко. Из-за своего возраста отец на дальние расстояния не ходит».

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К этому она добавила: «Какие версии? Отец был в рабочей сельской одежде. Возможно, ему насильно помогли сесть в какой-то автомобиль. Но в селе недоброжелателей у него нет. Он человек-душа, любит поговорить, лишь бы были уши, которые бы слушали его. По собственному желанию он не мог исчезнуть».

Дочь пропавшего также отмечает, что после того, как она обратилась в полицию, пошел дождь, поэтому служебная собака не взяла след.

«Запускали дрон, полицейские проводили поиски. Я обращаюсь к уполномоченным службам с просьбой о помощи. Из-за того, что на деревьях почти нет листьев, возможно лучше искать дроном. Прошу, чтобы не прекращали поиски», — говорит Алла Демчук.

В свою очередь, спикер полиции Черниговщины Наталья Слабеняк в комментарии для ТСН.ua подтвердила, что полиция выясняет местонахождение обоих вышеупомянутых мужчин.

«Поиски продолжаются», — уточнила она.

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