На Черниговщине женщина в камуфляже и с ножом приставала к юноше: чем все закончилось

Оказалось, что нападавшая наркозависима и раньше была судима.
В Прилуках на Черниговщине 37-летняя женщина в камуфляжной одежде вышла на улицы нападать ради обогащения.
Как сообщила полиция Черниговской области, женщина, которая была наркозависимой, угрожая применить нож, совершила разбойное нападение на мужчину – отобрала у него два мобильных телефона.
"В Прилукский райотдел полиции обратился местный житель с сообщением о совершенном в отношении него разбойном нападении. На одной из улиц Прилук к юноше подбежала женщина. Угрожая ножом, злоумышленница завладела двумя мобильными телефонами заявителя, — сообщила пресс-служба ГУНП в Черниговской области. — Проанализировав полученную информацию, полицейские оперативно установили и разыскали лицо, которое может быть причастно к разбою".
По данным полиции, женщина уже задержана, у нее были изъяты вещи потерпевшего.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Разбой" и сообщили о подозрении задержанной. За совершение разбоя в условиях военного положения женщине грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Как сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер полиции Черниговской области Наталья Слабеняк, выяснилось, что подозреваемая ранее была осуждена.
"На этот раз она открыто угрожала ножом мужчине на улице", — уточнила Наталья Слабеняк.
Ранее сообщалось о том, как в Великобритании женщина провернула преступную аферу с магазинами более 1000 раз.
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