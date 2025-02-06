Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Черниговщине женщина заблокировала движение военной колонны и требовала от ВСУ "уйти прочь": чем это закончилось

На Черниговщине женщина заблокировала движение военной колонны и требовала от ВСУ "уйти прочь": чем это закончилось

В Черниговской области осудили женщину, которая заблокировала движение военной колонны. Коллаж ТСН.ua

Жительница Черниговской области заблокировала движение военной колонны. Что она требовала и как это закончилось?

В Черниговской области к 2 годам испытательного срока приговорили женщину, которая перекрыла движение военной колонне и требовала от защитников Украины "уйти прочь".

Об этом говорится в приговоре Куликовского районного суда Черниговской области. 

По данным суда, 6 ноября 2024 года на Черниговщине по полевым дорогам происходила передислокация военной техники и личного состава ВСУ. Вся военная техника соответствующим образом была промаркирована опознавательными знаками, что позволяет ее идентифицировать как принадлежащую ВСУ. Это все было согласовано с местными властями. 

Однако жительница Черниговщины решила помешать перемещению техники и физически заблокировала движение военной колонны. Она требовала от воинов ВСУ "уйти прочь" и угрожала сжечь технику. Это все прекратилось только после "разворота и выезда колонны в обратном направлении, что привело к срыву проведения запланированных занятий по инженерной подготовке и к задержке действий подразделения, что создало предпосылки к возможному обнаружению противником техники и личного состава военнослужащих". 

Во время досудебного следствия женщина вину признала и заключила соглашение с прокурором. 

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 2 года испытательного. 

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, в Ивано-Франковске к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину из-за нападения на военного с ТЦК и правоохранителя.

Читайте также:

ТСН 19:30 за 5 февраля 2025 | Полный выпуск новостей на жестовом языке

ТСН 19:30 за 5 февраля 2025 | Полный выпуск новостей на жестовом языке

Похожие темы:

Следующая публикация