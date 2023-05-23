"На четвертую жертву у него не хватило патрона": новые подробности тройного расстрела в Полтавской области

Выяснилось, что у убийцы в Лохвице могли быть намерения убить еще больше местных жителей.

Сегодня в Лохвице Полтавской области похоронили трех застреленых местным жителем жертв, в то же время стали известны новые подробности этого ужасного убийства.

Напомним, по данным полиции, 53-летний житель Александр Сова застрелил троих своих соседей – 63-летнюю учительницу математики Алефтину Панченко, 47-летнего бывшего мэра Лохвицы Вячеслава Демчука и 67-летнего Михаила Тарасенко.

Все они жили на одной улице рядом с убийцей. В местном интернет-сообществе появилось множество постов об этих людях. Например, об учительнице математики горожане написали так: "Эта женщина, которая своими действиями и поступками, своим умом воспитала не одно поколение учеников. Умело учила их мудрости и ответственности. Кто-то из великих сказал: "Когда умирает человек, мир становится беднее, потому как утрачивает то, чем она жила, как все воспринимала, что ее окуржало, какой богатой была ее душа и сущность".

Расстрелянная учительница. Скриншот со страницы интернет-сообщества "Лохвица"

Семье погибшего Михаила Тарасенко жители Лохвицы также выразили сотни слов соболезнований, рассказывая о том, каким светлым был этот человек.

Расстрелянный Михаил Тарасенко. Скриншот со страницы интернет-сообщества "Лохвица"

Сегодня стали известны новые, не менее трагичные детали.

Женщина спаслась чудом

По словам родных и знакомых семьи застреленного Вячеслава Демчука, жертвой стрелка должна была стать еще и его жена, Инна, но четвертой трагедии помешала случайность.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщили знакомая этой семьи Валентина Волох и родственник Демчука Виталий Плужник.

« На Инну (жена Демчука, которая находилась в доме во время расстрела – ред.) у того придурка не хватило патрона. Она также была под прицелом. Так говорят», – рассказала нам Валентина Волох.

Бывшего городского голову она вспоминает как уважаемого в городе человека, готового всегда прийти на помощь.

Застреленный бывший мэр Лохвицы Вячеслав Демчук. Фото со страницы интернет-сообщества "Лохвица"

В свою очередь, родственник семьи Демчуков, Виталий Плужник, вспоминает, что между Совой и Вячеславом Демчуком несколько лет назад произошел конфликт из-за крыши.

«Сова в 5 часов утра начала ремонтировать крышу на своем доме, стучал инструментом, Славик (Демчук – ред.) вышел и сделал ему замечание из-за того, что в это время еще спали дети. Возможно, он, Сова из-за этого затаил зло. Он был странным, ни с кем не общался. На мой взгляд, следующей жертвой должна была стать Инна, но что-то ему помешало. Возможно, потому, что на улице его уже увидели. После этого он, Сова, пошел к себе и подорвался на гранате», – рассказал Виталий Плужник.

Мотив до сих пор выясняют

В свою очередь, наши источники в МВД рассказали ТСН.ua, что по состоянию на сегодняшний день мотив преступления точно не выяснен, но при этом правоохранители не опровергают того, что Сова готовил расстрел заранее.

После расстрела людей преступник взорвал себя гранатой. Фото: ГУНП в Полтавской области

Напомним, ранее сообщалось, что свидетелем преступления стал местный ребенок, бежавший от убийцы через окно.

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