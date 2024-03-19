На что идут налоги и какие потери экономики Украины от войны: главное из интервью замминистра

Заместитель министра экономики Тарас Качка в большом интервью журналисту Евгению Плинскому рассказал о сложной реальности экономики, в частности о налогах, а также о протестах поляков на границе Украины.

ТСН.ua собрал главные тезисы.

Какая отрасль экономики больше всего пострадала от войны

Наиболее пострадавшей отраслью экономики вследствие вторжения России номинально следует считать металлургию. Потому что "Азовсталь" и "Завод Ильича" – два огромных завода с портом, экспортировавшим продукцию по всему миру.

Как пояснил Тарас Качка, в 2022 году падение в отрасли металлургии было фактически на три четверти – на 73%. Но, несмотря ни на что, пострадавшая металлургия работает.

"У нас есть даже увеличение производства, увеличение экспорта. Очевидно, это уже несравнимо с 2021 годом, но уже в 2022-м до 2023 года есть рост экспорта на уровне где-то 10%", — говорит он.

Тарас Качка также подчеркнул, что, несмотря на войну, в Украине нет отрасли экономики, которая бы полностью исчезла.

Куда идут налоги украинцев

С начала полномасштабной войны налогами украинцев финансируются оборона и безопасность Украины. Налоговое законодательство претерпело ряд изменений и начало приспосабливаться к сегодняшним реалиям.

"Экономика работает, частный бизнес работает, экспорт осуществляется. У нас, соответственно, есть средства бизнеса, чтобы платить налоги. В этом году 1,6 трлн грн с хвостиком запланировано собрать налогов и сборов. Все они до копейки идут на оборонные расходы, без исключения. Оборонные расходы — это закупка оружия, обеспечение войск, в частности, питание, обмундирование и зарплата военным. Поэтому очевидно, что у нас 100% того, что у нас государство собирает самостоятельно, идет на фронт, на обеспечение войск", — сказал Тарас Качка.

Потери экономики от войны

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка говорит, что в результате войны экономика Украины потеряла 25% ВВП, а ущерб в результате боевых действий и обстрелов нанесен на сотни миллиардов долларов.

Он также добавил, что потери в результате войны растут, ведь обстрелы продолжаются, жилые дома и промышленные объекты по-прежнему терпят убытки.

Какие страны оказывают финпомощь Украине

Публичные финансы Украины, откуда мы имеем 50% расходной части бюджета – это финансовая помощь ЕС, Японии, Канады, США.

Тарас Качка говорит, что без этих денег мы бы не смогли поддерживать определенные социальные выплаты, не могли бы финансировать образование, делать многое, что не касается безопасности и обороны.

"Благодаря поддержке наших партнеров, мы можем это делать. Поэтому если бы мы остались сами в войне против России, то экономика упала бы намного больше", — говорит он.

Блокада границы поляками

Блокада границы грозит значительным финансовым ущербом не только Украине, но и Польше. Тарас Качка говорит, что Украина готова пойти на соотвествующие шаги и ограничить импорт из Польши.

Он также объяснил последствия полной остановки торговли между Украиной и Польшей именно для польского бизнеса.

"Страдают ваши (польские — ред.) клиенты. Вы кукурузу продаете производителю молока, которое дальше идет в сыр, и сыр идет в Украину. Он у вас просто перестанет покупать, вы разрушите свой собственный бизнес. Очень важно, что мы с польским правительством сели это в деталях проговаривать", — объяснил замминистра экономики Тарас Качка.

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Напомним, у Украины истекает контракт с "Газпромом" — будут ли продолжать соглашение о транзите российского газа.

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