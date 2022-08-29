На что настраиваться людям на оккупированных территориях, ожидающих освобождения: ОК "Юг" дало ответ

Наталья Гуменюк подчеркнула, что деоккупация неотвратима.
Зона активных боевых действий требует от местного населения осторожности.
Об этом заявила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире ТСН.19:30, отвечая на вопрос, на что настраиваться людям на оккупированных территориях, ожидающих освобождения.
"Продолжать нас ждать, мы обязательно придем. И деоккупация безотлагательна, однозначно, и она состоится. Но все же надо понимать, что зона активных боевых действий требует и от местного населения осторожности. Мы понимаем, что оккупанты не позволяют эвакуироваться, поэтому нужно принять меры, для того чтобы можно было найти более-менее надежное укрытие, сделать запас пищи, воды, медикаментов нужных. И дождаться, когда военные сделают свою работу", — подчеркнула она.
Напомним, ВСУ начали контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.
Читайте также:
- ВСУ начали "прощупывание" линии фронта на южном направлении перед подготовкой контрнаступления — ведущий CNN
- ВСУ прорвали первую линию обороны в Херсонской области: российские десантники накивали пятками (видео)
- Контрснайперская борьба в Украине: оккупанты жалуются, что ВСУ их атакуют с помощью утюга
- В оккупированном Мариуполе мужчина развернул флаг Украины на крыше дома (фото)