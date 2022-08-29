На что настраиваться людям на оккупированных территориях, ожидающих освобождения: ОК "Юг" дало ответ

Зона активных боевых действий требует от местного населения осторожности.

Об этом заявила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире ТСН.19:30, отвечая на вопрос, на что настраиваться людям на оккупированных территориях, ожидающих освобождения.

"Продолжать нас ждать, мы обязательно придем. И деоккупация безотлагательна, однозначно, и она состоится. Но все же надо понимать, что зона активных боевых действий требует и от местного населения осторожности. Мы понимаем, что оккупанты не позволяют эвакуироваться, поэтому нужно принять меры, для того чтобы можно было найти более-менее надежное укрытие, сделать запас пищи, воды, медикаментов нужных. И дождаться, когда военные сделают свою работу", — подчеркнула она.

Напомним, ВСУ начали контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.

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