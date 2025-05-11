На что нельзя соглашаться в переговорах с РФ: Чмут удивил ответом

Тарас Чмут / © ТСН.ua

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Украине сегодня нельзя соглашаться на какие-либо условия в переговорах с Россией.

Такое мнение глава благотворительного фонда «Повернись живим» Тарас Чмут высказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Он объясняет: готовность россиян к переговорам – признак слабости.

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«Им так же тяжело, а иногда и тяжелее. У них тоже проблемы с мобилизацией, у них тоже проблемы с техникой и боеприпасами, у них большинство боеприпасов нероссийского происхождения. Они умеют создавать сильную иллюзию, сильной державы, сильной армии, сильного потенциала, но им так же тяжело. И мне кажется, у нас есть шанс дожать либо до лучших условий, либо до победного конца этого этапа войны», — говорит Тарас Чмут.

Ранее Тарас Чмут объяснил, почему российские «Шахеды» долетают и наносят больше впечатлений в тыловых городах.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЧМУТ: Перемирие на 30 дней — ловушка! Теряем 50 км в неделю! Где будут новые горячие точки?