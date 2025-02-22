На что жалуются украинские военные: уполномоченная президента назвала главные проблемы

Решетилова отметила, что в настоящее время зафиксировано более пяти тысяч жалоб.

Большинство жалоб военных касается отказа в переводе между подразделениями и не направлении на ВВК.

Об этом рассказала уполномоченная президента Украины по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова в интервью ТСН.

"Это не направление на ВВК, неоказание медицинской помощи, отказ в переводе из подразделения в подразделение, не реагирование на какие-то бытовые запросы. У таких очень много жалоб, и это их большинство", — заявила Решетилова.

Она отметила, что на данный момент из пяти тысяч жалоб большинство касается именно не перевода и не направления на ВВК.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 9 кругов АД для семей военных, ПРОВАЛ МОБИЛИЗАЦИИ и ДОМ@ГАНИЯ РЕШЕТИЛОВА о ПРОБЛЕМАХ В АРМИИ!

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