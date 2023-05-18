На деоккупированной Харьковщине учителя с начала года не получают зарплаты, но продолжают обучение и волонтерят

Был ряд обстоятельств, которые не дали возможности вовремя подать документацию на зачисление, и теперь учителя уже 5 месяцев преподают бесплатно.

Пятый месяц без зарплат — в Харьковской области учителя семи общин с января не получают денег. Документы на выплаты должностные лица должны были подать в конце сентября, однако в освобожденных селах тогда еще не было света и связи, документы подали с большим опозданием. В субвенцию, которую формировало правительство, зарплаты более тысячи учителей также не вошли, говорят педагоги. Без денег они и дальше учат детей и еще умудряются помогать войску, говорится в ТСН.

В поселке Большой Бурлук, в 10 километрах от России, учиться в школе за партами — слишком опасно, занятия у второклассников по математике на детской площадке . Ракета долетает сюда в считанные минуты, поэтому учителя занимаются с детьми на улице, рядом с подвалом. “Обучение организуется, но в большинстве своем это устная учеба. А если по математике – мы берем палочки и пишем ответы на песочке”, – говорит учительница Ольга Василенко.

Как и ее коллеги, Ольга с начала года без зарплаты. Оккупированный поселок вооруженные силы освободили 11 сентября. Еще месяц здесь ждали, когда энергетики возобновят питание и связь. А чтобы государство выделило средства на зарплаты педагогам на следующий год – нужно было предоставить документы до конца сентября, когда формировался бюджет. Педагоги – не успели. “И долго разыскивали детей и документацию, потому что у нас здесь присутствовала другая школа, когда нас здесь не было. Может, надо было где-то выезжать. Или там где-нибудь подавать и все. Ну, не имели мы такой возможности”, — говорит директор школы Алла Скидан.

В кабинетах до сих пор лежат российские учебники и рюкзаки с эмблемой «Единая Россия» – это доказательства по уголовным делам. Большинство педагогов отказывалось сотрудничать с оккупантами, впрочем, были и предатели. Это еще одна причина задержки представления документации – директора обновляли списки учителей, оставшихся верными Украине.

Из-за задержки отчетности пятый месяц учителя работают без денег. "Дети же не виноваты, что мы не получаем заработную плату. Даже мисли у меня не возникало, что мы не будем выходить”, — добавляют преподаватели.

Занятий не пропускают и еще успевают помогать войску – кто-то плетет маскировочные сетки, а директор школы только что завершила урок и готовит обеды военным.

В декабре была последняя зарплата учителей, они даже собрали на "Старлинк" защитникам. Сейчас денег едва хватает, чтобы оплатить коммунальные. Выручают огороды, а еще козы, куры и гуси – у кого они есть. "Вот последний месяц уже у меня не было средств заплатить за газ. И мне уже звонят каждый день, что мы вам отключим газ”, — говорит одна из учительниц.

“У меня муж получает заработную плату. Слава Богу муж получает. Так и выкручиваемся”, — добавляет ее коллега.

Без денег в регионе всего более тысячи учителей освобожденных общин. Когда они получат зарплаты – точных сроков никто не называет. Хотя из области в Минобразования отправили соответствующее ходатайство. “Сейчас есть проект постановления, он уже на завершающем этапе. Будет выделен необходимый объем образовательной субвенции, осталось дело за правительством. На ближайшем, я надеюсь, заседании правительства будет принято постановление и поступят деньги в общины”, — говорит директор департамента науки и образования Харьковской ОВ Алексей Литвинов.

Цена вопроса – 10 миллионов гривен. Именно столько учителям задолжало государство.

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