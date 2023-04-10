На детской площадке под Днепром ребенку обожгли глаза и лицо: что известно

Ребенку распылили в лицо газовый баллончик или другое вещество.

В городе Каменское Днепропетровской области мальчику обожгли глаза и лицо на детской площадке. Неизвестные распылили шестикласснику в лицо какое-то вещество, мальчика госпитализировали в областную больницу.

Об этом ТСН.ua сообщила спикер Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Инцидент произошел в субботу, 8 апреля, на проспекте Свободы.

"Ребенок пока в больнице. Устанавливаем все обстоятельства. По предварительной информации, неизвестные распылили баллончик или какое-то другое вещество", — отметили в полиции.

По данным "Днепра оперативного", у мальчика возник конфликт с двумя подростками на детской площадке. Один из них, вероятно, распил ему газ в лицо.

Напомним, в городке под Киевом шестилетний мальчик погиб после травмирования от качелей. Родители погибшего ребенка хотят, чтобы трагедия больше не повторилась с другими. ТСН.ua пообщался с отцом мальчика.

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