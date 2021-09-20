На Днепр возвращаются легендарные "Ракеты": какие перспективы возрождения речного транспорта

В 1970-х годах таких "плавучих автобусов" в Украине было полторы сотни.

Днепром снова начали ходить пассажирские "Ракеты". Сейчас они осуществляют рейсы в тестовом режиме, испытывая туристические направления из Киева в Канев и Чернобыль. О регулярных маршруты еще речь не идет, правительство и частные перевозчики только исследуют возможный спрос на такой транспорт.

О том, смогут ли бывшие пассажирские маршруты стать туристическими развлечениями, говорится 20 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Легендарная "Ракета" готовится к отплытию от столичного причала. На инженерном языке катер правильно называть СПК — судно на подводных крыльях. Эти крылья позволяют машине фактически лететь над водой, когда она набирает свою крейсерскую скорость.

Катер движется со скоростью 60 километров в час — почти как автомобиль. Но на Днепре не случаются пробки, поэтому уже через 2,5 часа — "Ракета" прибывает в Канев.

В общем судно вмещает около семидесяти пассажиров, высота салона дает возможность ходить в полный рост, чтобы размять ноги. Есть здесь даже гальюн, то есть — туалет.

По ощущениям, поездка на "Ракете" напоминает путешествие в большом, комфортном автобусе. Она плавно идет, без серьезных вибраций, а главное — виды здесь просто фантастические.

В 1970-х годах таких "плавучих автобусов" в Украине было полторы сотни. Заходили они — не только в крупные города, но и в села, куда иногда, кроме как водой — не доберешься. Но крылатый флот не выдержал испытаний рыночной экономики. В 1990-х почти все суда — продали за границу.

"В советское время это были дотационные маршруты. Теперь надо найти такую модель, когда в сотрудничестве с местными властями туристические компании смогут освоить новую реальность", — считает министр культуры Александр Ткаченко.

Несколько лет назад на юге Украины частная компания открыла два маршрута речного транспорта из Николаева и Новой Каховки. Перевезли уже 120 000 пассажиров, но работают в убыток — 5 миллионов гривен ежегодно. Во-первых, суда требуют много топлива, во-вторых — перевозки обложены неподъемными налогами.

"Государство должно сделать переходы рекой более дешевыми. Важный шаг был сделан в прошлом году, когда был принят закон о внутреннем водном транспорте, который вступает в силу с 1 января 2022 года, по которому речные перевозки освобождаются от многих, почти всех сборов — за шлюзование и так далее ", — отметил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.

Кстати, чтобы добраться до Канева водой — тоже надо пройти шлюзование.

Причал — буквально в нескольких сотнях метров от ГЭС. А уж дальше — Тарасова гора и другие пейзажи, которые могут привлечь туристов. Но — привлекутли? Сейчас эту идею исследуют, и от результата будет зависеть, вернутся ли "Ракеты" на Днепр.

Новости Украины: по Днепру снова начали ходить катера-ракеты - станут ли эти маршруты регулярными

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