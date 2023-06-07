На Днепропетровщине кое-где в кранах исчезла вода, осушены фонтаны: местных готовят к неутешительному развитию

К возможным перебоям с питьевой водой готовятся в Днепропетровской области. Часть населенных пунктов области заживлена из Каховского водохранилища. Пока вода везде есть, но в Криворожском и Никопольском районах принимаются меры для ее экономии, говорится в ТСН.

В самом Днепре уровень воды в реке не изменился, в областном центре проблем с водоснабжением нет. Разве что горожане поддались панике и после известия о подрыве плотины в городе почти на треть выросло потребление воды. Очевидно, люди стали делать запасы.

Это было действительно лишнее, ведь город Днепр, как и большая часть области, не берет воду из Каховского водохранилища. От него питается только Никопольский район и часть Криворожского. В Кривом Роге горожане накануне разгребали питьевую воду в супермаркетах, однако со временем паника прошла. Централизованное водоснабжение там есть, но для экономии приняты определенные меры: в городе отключили фонтаны и запретили шланговый полив. Объемы использования должны снизить и промышленность. Также в Кривом Роге снизят давление воды ночью, поэтому ее может не быть на верхних этажах. Также в некоторых общинах поблизости воду будут подавать по графику. “Некоторые общины – Нива Трудовая, Апостолово, Зеленодольск, Широкое – водоснабжение будет утром до обеда. Временно пока не решится технический вопрос. Все остальные общины – без изменений”, — сообщил председатель Криворожского РВА Евгений Ситниченко

В Никопольском районе водоканалы работают в штатном режиме. Однако жителей попросили произвести запасы питьевой и технической воды. Людей успокаивают — к чрезвычайной ситуации готовились, так что жители этих районов без воды не останутся. "Районы обеспечены специализированной техникой для подвоза воды с системами доочистки, разработана и проектно-сметная документация по обеспечению городов Кривой Рог, Марганец, Покров и Никополь постоянным водоснабжением, в частности, при условиях критически низкого уровня воды в водохранилище", — отметил председатель Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Международные организации и благотворительные фонды помогают с доставкой бутылированной воды, ее также везут в пострадавшие районы Херсона. Днепропетровская область отправляет в соседний регион гуманитарные конвои с едой и всем необходимым для пострадавших.

Сотни обычаев отправились на Херсонщину спасать людей. Там уже работают сто пятьдесят полицейских из Днепропетровской области. Кроме того, немало неравнодушных отправились в Херсонскую область, чтобы вывозить оттуда людей и животных.

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