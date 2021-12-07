На Днепропетровщине мать 4 детей избила гинеколога, потому что она отказалась делать аборт ее подруге

Женщину оштрафовали из-за нападения на врача.
В г. Никополь Днепропетровской области мать 4 детей избила гинеколога, потому что отказалась сделать аборт ее подруге.
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на решение Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области.
По данным суда, женщина, которая содержит 4 несовершеннолетних детей, пришла на прием в гинекологическое отделение Никопольской городской больницы №4 вместе со своей знакомой. Врач-гинеколог из-за медицинских противопоказаний отказалась делать аборт знакомой нападающей.
Это разозлило женщину и она напала на медика. Подозреваемая несколько раз ударила гинеколога в лицо. У пострадавшей диагностировали легкие телесные повреждения – ушиб мягких тканей затылочной области.
Дело суд рассматривал без подозреваемой и потерпевшей. Однако нападавшая свою вину признала и раскаялась.
Суд признал нападающей виновной по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Женщину оштрафовали на 850 грн.
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