На Днепропетровщине на коленях прощались с бойцом, который 8 дней держал позиции в Бахмуте и спас брата

Восемь дней без передышки он держал оборону на позициях Бахмута, вытащил брата из-под огня, а сам погиб. В Томаковке на Днепропетровщине накануне простились с Максимом Ляхом. Парню было всего 22, когда он приступил к оружию. За ним в военкомат последовал и его 18-летний брат, говорится в ТСН.

Автомобиль с большой фотографией на лобовом стекле и самой страшной надписью — груз 200, возвращает на узкую улицу. На коленях с флагами его встречают земляки. Так в родительский дом в последний раз возвращается Максим Лях.

Он погиб в 23. Успешный студент заграничного вуза, Максим мог бы и дальше оставаться там, но когда начинается большая война, он возвращается в Украину. Вместе с 18-летним братом добровольцем уходит на фронт. Казалось бы – неопытный юноша, он быстро становится одним из лучших бойцов своего подразделения, получает позывной "Фрост".

Последние недели они держали оборону в Бахмуте, в настоящем аду, рассказывает командир. "Бой длится весь день, говорят, что мы там отбиваем какое-то количество атак, но это просто непрерывная атака", — объясняет Богдан.

Братья, которые всегда были вместе, бок о бок попадают под российский авиаудар, меньший получает ранения. “Иван получил ранение и его брат Максим, погибший, он его спас. Он оттащил его из огня, оказал первую медицинскую помощь и таким образом спас своего брата. Через несколько дней из-за пули снайпера он погиб”, — рассказывает командир.

Выживший младший Иван ныне только из реанимации — едва держится на ногах, но крепко сжимает флаг весь в пятнах крови, с надписью "Воля или смерть". Говорит, не знает никого смелее брата.

Попрощаться с Максимом пришли сотни людей, у парня было много друзей. Очень любил природу, многое читал и прекрасно готовил. "Не верится до сих пор, как будто он завтра позвонит и мы встретимся, когда Макс приезжал, он собирал всех друзей", — говорят друзья.

До того, как снайперская пуля поразила Максима, он более 200 часов без передышки сражался с врагом. Позиции россиян были всего в 30 метрах. “Он 8 суток не ел и не спал, 8 суток их не могли вывести. Старший мог выйти с меньшим, но он остался, потому что у него были молодые побратимы там и он сказал, я их не оставлю”, — рассказывает мама бойца.

Когда оба сына ушли на фронт, их мать не смогла быть в стороне. ТСН рассказывала как женщина создала мощную волонтерскую организацию, на фронт передавала бронежилеты, аптечки и автомобили. Даже сейчас призывает всех помогать армии. “В Бахмуте ад, нельзя оставлять Бахмут, пойдут в Славянск, пойдут дальше. Помогайте каждому военному, мы должны победить эту нечисть», – говорит женщина.

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