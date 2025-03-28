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На Днепропетровщине нашли мертвым депутата "Батькивщины": что известно
По данным полиции, во время предварительного осмотра тела Александра Плахотника обнаружили огнестрельное ранение в области головы.
В Днепропетровской области нашли мертвым депутата «Батькивщины» Александра Плахотника. Его тело обнаружил на обочине дороги проезжавший мимо водитель.
По данным полиции, во время предварительного осмотра тела обнаружили огнестрельное ранение в области головы.
Резюмируя источники ТСН.ua добавили, что Плахотник бывал в Каменском районе довольно редко.
«Но когда бывал, то занимался спортом, пробежками. Не пользовался охраной. Возможно, его и убили, когда он совершал пробежку», — рассказали наши источники.
Однопартийцы погибшего считают это заказным убийством.
«Официального заявления партии по этому поводу еще нет. Мы шокированы и считаем, что это заказное убийство. Александр был очень важным, давним и влиятельным членом партии и активистом», — коротко ответил в комментарии для ТСН.ua руководитель информационно-аналитического отдела облорганизации партии «Батькивщина» Владимир Федоров.
Напомним, дважды судимый командир убил мобилизованного на полигоне, а потом закопал.