На Днепропетровщине проверяют действия стрелявшего по собаке копа из табельного оружия: Сеть возмутило видео

Пес с ранением в веткилинике, а его владелица и зоозащитники обвиняют полицейского в превышении полномочий.

В Каменском на Днепропетровщине полицейский ранил пса из пистолета. Случилось все утром, когда правоохранитель шел на работу, алабай выбежал из-за угла и вроде бы бросился на мужчину. Тот говорит, сначала отбивался, а когда понял, что не удержит собаку – выстрелил, говорится в ТСН.

На видео, которое распространяется по Сети и повлекло за собой скандал, мужчина с пистолетом следует за собакой, а рядом женщина с поводком. Зоозащитники и владелица пса обвиняют полицейского в умышленном увечье животного. “Я пришла с работы, открывала калитку, он выскочил. Бегал-бегал и здесь этот мужчина, он гаркнул на него, потом как-то развернулся и выстрелил в него, я обычно в шоке была”, — рассказывает владелица пса.

Арчи, так зовут алабая, сейчас в больнице. Ветеринары говорят, чувствует себя пес хорошо.

Стрелявший в собаку полицейский работает в Каменском участке, рассказывает, как раз шел на работу, когда на него выбежал пес. “Начал на меня бросаться с оскалом, рычать, я снял сумку и отбивался от него сумкой. Говорю, что заберите собаку, там еще была дворник, которая тоже кричала, заберите собаку”, — рассказывает мужчина.

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Дальше говорит, собака отбежала и бросилась снова. “Я был вынужден уже произвести выстрел, так как она была близка непосредственно от моей руки и ноги. Попал ему в нос и прострел этот совершил согласно инструкциям под углом 60-80 градусов, чтобы убедиться, что никто не пострадает”, — добавляет полицейский.

Что собака действительно бросилась на полицейского, подтверждает и местная дворник Светлана. "Я говорю: "Фу, нельзя, фу, хорошенький" и он развернулся снова к нему побежал. Начал снова бросаться”, — рассказывает женщина.

После выстрела пес начал убегать. Собственно, этот момент и попал на скандальное видео, утверждает полицейский. Мол, это не начало, а финал истории. "После этого собака перестала проявлять агрессию, обошла дом, и так как видно на видео, мы с хозяйкой идем уже за этой собакой, я докладываю руководству, о том, что использовал оружие", — утверждает коп.

Имел ли на это право, теперь разбирается руководство Михаила, а пистолет у него изъяли.

Зоозащитники собираются возвращаться еще и в ДБР и прокуратуру. Владелице же алабая грозит штраф, ведь пес был на улице без поводка и намордника.

Выстрелил в пса в защиту – в Каменском разгорелся скандал из-за действий копа

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