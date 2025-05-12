На Днепропетровщине разгорелся скандал из-за захоронений погибших защитников Украины: шокирующие подробности

Кладбище в Подгородном / © ТСН

Реклама

В Подгородном на Днепропетровщине три года подряд не могут возвести Аллею почетных захоронений. Создать ее еще в 2022 году пообещали местные власти. Работы начались и сразу завершились. Сейчас на участке, где похоронены почти 90 защитников - голый грунт и кресты, установленные родными павших.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Родные защитников, похороненных в Подгородном вместе вспоминают своих героев. Их дети, погибшие за Украину, лежат рядом. Ведь на этом участке еще три года назад планировалось возвести Аллею почетных захоронений. По крайней мере так пообещали в мэрии Подгородного, когда чиновники уговорили родственников похоронить погибших бойцов именно здесь с тем, чтобы это стало почетным памятным местом. Обещали поставить одинаковые памятники, обустроить дорожки, скамейки и цветники. Но этого до сих пор нет.

Реклама

Кладбище, где хоронят погибших защитников / © ТСН

"Тендеры, тендеры, тендеры. Все переносится из месяца в месяц, никаких действий мы не видим. Мы хотели бы увидеть действия от власти. Что уважают наших героев. Наших отцов мужей, сыновей, пока нас будут кормить обещаниями", - говорят родственники погибших военных.

Александра раз в несколько недель навещает здесь покойного мужа. Тот погиб под Бахмутом в феврале 2023 года.

Могилы первых 11 героев строители успели обустроить. До захоронения Руслана Огинского очередь не дошла. Как и до могил еще почти восьми десятков героев. Работы на будущей Аллее славы начались в 2022 году, а в 2023 без всяких объяснений завершились.

"Я глубоко возмущена таким отношением власти. Хотелось бы, чтобы начали они действовать, раз они это обещали, или дали разрешение, что мы сами это делали. Но они обещали, что будет Аллея славы, одинаковые памятники", - говорит вдова погибшего военного Александра Огинская.

Реклама

У госпожи Мелании Потоцкой здесь похоронены двое - племянник и сын. Говорит, ребята, могли бы не идти воевать по состоянию здоровья, однако не усидели дома. Сын даже после ранений рвался в бой. Когда сына не стало, убитая горем мать хотела похоронить его возле отца. Однако местные чиновники убедили хоронить рядом с другими героями.

В городском совете говорят: работы на будущей Аллее остановились, потому что подрядчик отказался их продолжать. И почти за два года чиновники не нашли времени назначить нового исполнителя работ. Тендер на работы стоимостью в 45 миллионов гривен объявили только сейчас. Чиновники уверяют: в июне работы на Аллее памяти возобновятся. Но родные погибших говорят, за последние годы такие обещания уже слышали не раз.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: