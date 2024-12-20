"На долбой*ба обиделся": психолог объяснила заявления Путина и реакцию Зеленского

Психолог объяснила, что убийства могут быть интересны только психопату.

Владимир Зеленский назвал Путина "отморозком" после его слов об "ударе "Орешником" по Киеву". Еще более эмоциональным президент был в соцсетях. Там он себя не сдерживал, характеризуя диктатора.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

"Люди гибнут, а ему "интересно"... Довбой*б", — написал Зеленский в соцсетях.

Хештег об этом приобрел мировую популярность за несколько часов. Этот вирусный хэштег появился накануне. В момент, когда Путин врал о мире и процветании России. А еще – заявил о так называемой технологической дуэли.

Реакция соцсетей

"Мы ударим, например, куда-нибудь по Киеву — "Орешником", этой новой ракетой, — а они пусть поставят противовоздушную оборону. И посмотрим, что будет". Вы считаете, это адекватный человек? Просто отморозки!", — сказал Зеленский.

Сначала Владимир Зеленский на слова Путина об ударе по Киеву высказался корректно. А вот в сети уже – конкретно.

Хештег о Путине

Нецензурная лексика – одно из проявлений наших эмоций, говорит психолог Елена Шершнева.

"Когда мы видим смерти людей, смерти детей, разрушение наших городов – то у каждого из нас, нормальных людей, возникают эмоции. Это эмоции сострадания, злобы, скорби. И только у психопата это может вызвать эмоцию любопытства", — говорит психологиня.

В соцсетях обсуждают — мог ли президент так выражаться. Некоторые не верят, что это настоящая новость. Не взломали ли вдруг президентскую страницу в сети Х. Другие признают – неформальный стиль президента им нравится.

"Это конечно недипломатическая речь. Но насколько я знаю, у Украины нет дипломатических связей с Россией. И если бы он более ласковую использовал брань – долбня, это бранное украинское слово, которое в наших словарях давно есть и означает примерно то же – то наверное, российский президент вряд ли понял его значение", — говорит языковед Александр. Авраменко.

После такого бессвязного языка Путина на вчерашней конференции Андрей Ермак подобрал диктатору другое слово: "Старый и безумный кретин".

Сегодня утром Россия в очередной раз обстреляла Киев с неба. В сети пишут – "Путин на долбой*ба обиделся". Обломки ракет упали в нескольких районах столицы. Пострадали люди, автомобили, дома и памятники архитектуры. Один из владельцев уничтоженного заведения не сдержал эмоций. Его ресторан слыл невероятным интерьером, в частности, витражами.

"Пи**расы они, бл*дь. Шакали они. Твари! Нелюди", — говорит он.

Напомним, выступая на заседании Европейского совета, президент Украины Владимир Зеленский назвал кремлевского диктатора Путина отморозком после того, как тот предложил Украине "технологическую дуэль "Орешником"".

Впоследствии Зеленский еще раз прокомментировал заявление Путина о "технологической дуэли".

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