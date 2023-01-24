На Донбасс возвращается газ: жители подконтрольной части больше не вынуждены жить, как в Средневековье

Жители подконтрольной части Донбасса начинают получать газ в свои дома. Оккупанты перебили магистральный газопровод еще в мае 2022-го. И около полугода люди сидели без голубого топлива. Готовили на электроплитах или просто на кострах.

В настоящее время, несмотря на близкую линию фронта и опасность обстрелов, специалисты "Донецкоблгаза" ремонтируют газопроводы и возвращают людям элементарные удобства.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Поселок Лиман – в нескольких десятках километров от линии фронта. Здесь шли бои и их последствия – повсюду. Людей почти нет. Некоторые пережили оккупацию в подвалах.

Донбасс оказался без газа еще в мае прошлого года. Россияне перебили магистральный газопровод. Война уничтожала и всю сеть.

"По области больше разрушены там, где были оккупированы. Там больше повреждены. А в Краматорске, Константиновке, то там больше по "прилетам". А тут же были боевые действия, то повреждены почти все газовые сети", — рассказал гендиректор "Донецкоблгаза" Вадим Батий.

С началом полномасштабной агрессии часть персонала "Донецкоблгаза" уехала в другую область. Но компания не прекращала работу ни на день. Ремонтировать начинали, как только Вооруженные силы освобождали территорию. Вот эта труба – рассказывает глава "Донецколбгаза" – лежала на земле. А эти точки на ней – отверстия от обломков снарядов.

"Мы ее отремонтировали, позаваривали отверстия и подняли на стойки. Мы заполняем воздухом, держим двое суток. Если не падает давление, то идем дальше", – рассказал Батий.

Под аккомпанемент канонад ремонтники чинят очередной участок газовой магистрали. Звуки войны перемежаются со звуком сварочного аппарата. Руководит бригадой пани Галина. Говорит, что работают качественно и быстро. И только во время светового дня.

"Мы уже привыкли. Привыкать, конечно, – не очень хорошо, но мы привыкли, потому что каждый день выполняли свою работу. Они понимают, что работать нужно, что людям нужно дать газ", – рассказала Галина.

Председатель правления группы "Нефтегаз" Алексей Чернышев утверждает, что специалисты отремонтировали участок общей протяженностью более 600 км на территории Донецкой области. Это позволило возобновить поставки для 200 тыс. семей. Жители Славянска радуются, что уже не надо, как в Средневековье, греться очагами.

"И энергослужбам, и газовщикам – вообще молодцы. Несмотря на то, что сейчас такое положение, они пытаются для нас все делать, чтобы у нас все было", — рассказала жительница Славянска.

А вот Виктория с тремя детьми только что вернулась из Львовской области. Там она была с апреля. Говорит, что рада снова быть дома, с бытовым комфортом.

"Там все есть – тепло, вода, газ, свет, все! Мы всем очень благодарны", – отметила Виктория.

В Краматорске газовики подключают дом за домом. Слесарь Юрий Волошин объясняет: в отличие от электричества газ нельзя пустить сразу на несколько зданий. Сначала нужно проверить каждый стояк – нет ли утечки.

"Для того, чтобы пустить стояк, существует такой вот, называется манометр. В любую квартиру заходим и накручиваем вот эту накидную гайку", — рассказал слесарь "Донецкоблгаза".

Но сложность в том, что значительная часть квартир в Краматорске – пуста. Так что открыть дверь просто некому. Нина Николаевна – на месте, и с радостью пускает гостей. С мая женщина готовила на электроплите. И вот – долгожданный миг. На всех четырех комфорках ее плиты – голубой костер.

"Я рада!" – говорит женщина.

В компании "Нефтегаз" обещают – сделают все возможное, чтобы эмоции Нины Николаевны испытали все жители Донбасса.

"Я сегодня повременю, а завтра утром уже будем варить. – Ну, то мы к вам в гости приедем – как хотите. – На борщ? Пожалуйста!" – говорит Нина Николаевна.

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