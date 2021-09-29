На Донбассе активизировались оккупанты: украинские военные ответили на обстрел

На севере Луганщины один украинский военный получил ранение.

Крымское, Причепиловка, Золотое, Екатериновка, Попасная, Новозвановка: на участке передовой в Луганской области протяженностью более чем полсотни километров — от вечера понедельника и до вчерашнего утра продолжалась активная война. Именно на севере Луганщины один украинский военный сейчас получил ранение. Украинские защитники одну атаку оккупантов без ответа не оставили, — об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30 28 сентября.

Пришлось, говорят украинские военные: и наблюдать — пристально, и стрелять — было убедительно.

Активная полная война, преимущественно из пехотного вооружения шла по обе стороны от украинских позиций. Сюда, вражеские пули с гранатами начали прилетать вечер.

Первые минут десять, пока звучали сами — единичные автоматные выстрелы, рассказывают ребята только прислушивались и приглядывались. Только вокруг начали взрываться гранаты — взялись за оружие.

Здесь не склонны слишком драматизировать ситуацию. В большинстве этих воинов за плечами — пять, а в некоторых, даже шесть или семь лет передовой за плечами. Ребята уверяют: хорошо понимают почему они здесь. И так же осознают, ныне враг им противостоит.

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