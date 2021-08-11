На Донбассе боевики накрыли прифронтовое село артиллерией: мужчина погиб прямо на собственном огороде

В то же время в госпитале умер один из трех бойцов, которые получили ранения на передовой накануне.

В Донецкой области российские наемники убили 86-летнего гражданского. Прифронтовое село Новоселовка-2, где он жил, боевики утром накрыли артиллерией. Мужчина погиб прямо на собственном огороде. В то же время в госпитале умер один из трех бойцов, которые получили ранения на передовой накануне. У 30-летнего Алексея Кайдановича с Житомирщины остались жена и двое детей.

Об этом 11 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Уже сутки враг не прекращает мощные обстрелы со стороны оккупированного Донецка. Один боец получил осколочное ранение. И палят оккупанты не только по позициям Вооруженных Сил.

Окрестности недавно переименованного села Нью-Йорк. Поля перерыты воронками. Боец Дмитрий показывает обломки мощных снарядов и говорит — земля утром дрожала, это чудо, что на этих позициях нет ни раненых, ни погибших.

"Вот вы видите, что оставляет после себя калибр 122 миллиметра, который запрещен всеми Минскими договоренностями. Легло около 30 снарядов в районе ВСУ, была большая вероятность, что они могли залететь в населенный пункт", — демонстрирует военнослужащий ВСУ.

Рано утром боевики обстреливали также Новомихайловку, по которой выпускают 22 снаряда. Опытный боец Слава уже и не помнит, когда враг так массированно вел обстрел по такому большому участку фронта, разве что в первые годы войны.

"Около 90 снарядов, прилетевших по окрестностям населенных пунктов. Можно сделать вывод, что, на самом деле, любые слова, что непризнанные фейковцы, эти так называемые республики стремятся достичь мира — это все фейк", — говорит он.

Приходит сообщение, что боевики обстреляли села и вблизи Авдеевки. Новоселовка-2, от линии соприкосновения 3 километра. Дом на краю села. Посреди двора одна-одинешенька сидит Валентина Долгая. Несколько часов назад на ее глазах погиб муж. Говорит, она спряталась за одну стену а он - за другую — ее только присыпало землей, а мужчина скончался на месте. Место гибели показывает сосед.

Новости с фронта: боевики расстреляли прифронтовое село и убили мужчину прямо на его огороде

На месте гибели Леонида Михайловича только побитый осколками картуз. Сам он лежит в кладовой, которую построил собственными руками много лет назад. Соседи затянули. Валентина Андреевна говорит, только в прошлом году отпраздновали с ним изумрудную свадьба — 55 лет вместе.

"Всю спину развернуло до самой кости", — рассказывает женщина.

Сосед идет по своим делам и женщина остается одна. Как-то неуклюже пытается заняться хозяйством, кормит испуганных собак.

А потом женщину накрывает горе — она осознает, ее Леонида больше нет, теперь она совсем одна.

Приезжают следователи, а военные привозят лекарства. А потом появляются молчаливые люди, которые выносят ее Леонида со двора. Валентина Андреевна планировала с мужем осенью уехать из этого села подальше от войны, но теперь говорит, ей уже все равно.

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