На Донбассе российско-оккупационные войска засевают украинские позиции "цветками смерти"

ПОМ-2 сбрасывают с "беспилотника" или отстреливают из ручного противотанкового гранатомета.

Еще одно неоспоримое доказательство прямых поставок оружия боевикам на Донбассе. Причем, оружия, которое производят и используют только россияне. Свежее доказательство того, что именно россияне убивают украинцев, вскоре отправят в международный суд.

Об этом 10 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Минами ПОМ-2Р1 десятками, если не сотнями, российско-оккупационные войска последние месяцы засевают украинские позиции по всей линии фронта. Да разве только позиции? Даже в прифронтовых селах эта мина убивает людей.

ПОМ-2 сбрасывают с "беспилотника" или отстреливают из ручного противотанкового гранатомета. А эту, последнюю модификацию мины, даже можно устанавливать вручную.

Остатки СРП, устройства для ручного минирования. Бросаешь ее, как гранату, она вылетает из металлического стакана-носителя и приводится в боевое положение.

Россияне называют это свое оружие "Цветок смерти". Легкое прикосновение к одному из датчиков движения означает смерть — даже если человек находится в нескольких метрах от мины. Именно так погиб мирный житель просто в своем дворе в поселке Золотое-4.

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ПОМ-2 — очень коварный убийца. Разминировать ее невозможно. Только взорвать тралом, или расстрелять с дальней дистанции.

Эта мина запрещена Отавской конвенцией. Россия, кстати, ее игнорирует. ПОМ-2Р производят только в России, с 97-го года. И официально стоит на вооружении только у российской армии. Обычно на Донбассе российские наемники используют ПОМы без маркировки.

Однако, с этой коварной железкой россияне серьезно промахнулись. На стакане-носителе мины, который остается целым после взрыва, никаких отметок производителя. Но нашлась крестовина, из которой вылетают нити-датчики, на которой можно увидеть код производителя — 583. Он совпадает с кодом Саранского федерального казенного предприятия России, известного больше, как Саранский механический завод. Поэтому, мина автоматически становится доказательством военных преступлений Российской Федерации. А, следовательно, ее вскоре увидят и в Международном уголовном суде.

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