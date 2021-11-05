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На Донбассе "серых зон" не существует: Кулеба объяснил применение "Байрактара" на передовой

На Донбассе "серых зон" не существует: Кулеба объяснил применение "Байрактара" на передовой

Право на владу

Министр подчеркнул, что Украина будет открывать ответный огонь.

На передовой на Донбассе не существует "серых зон", как об этом говорит российская пропаганда в телесюжетах. А турецкий беспилотник Bayraktar был применен бойцами ВСУ на передовой в ответ на враждебные действия.

Об этом 4 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россия всегда скрывала свое полное пренебрежение к Минским договоренностям, к Нормандскому формату обвинениями в адрес Украины по этому поводу. Даже в этом сюжете (российской пропаганды – ред.) говорится о какой-то "серой зоне". На самом деле, согласно Минским договоренностям, никаких "серых зон" не существует — и об этом тоже нужно говорить", — сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что "если речь идет о применении "Байрактара", то Украина выполнила все процедуры, предусмотренные договоренностями в Трехсторонней контактной группе, которые в таких случаях применяются, прежде чем нанести удар. По одной простой причине: потому что та сторона не остановила свои агрессивные действия и обстрелы. Позиция Украины очень проста. Мы очень взвешены, мы не эскалируем сами. Но если по нам наносят удар, мы отвечаем. И это был именно такой случай. Потому что нельзя позволять врагу чувствовать себя безнаказанно", — заявил Кулеба.

"Мы не эскалируем сами, но если по нам наносят удар, мы отвечаем" - Кулеба о "Байрактаре"

"Мы не эскалируем сами, но если по нам наносят удар, мы отвечаем" - Кулеба о "Байрактаре"

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