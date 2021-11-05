На Донбассе "серых зон" не существует: Кулеба объяснил применение "Байрактара" на передовой

Министр подчеркнул, что Украина будет открывать ответный огонь.

На передовой на Донбассе не существует "серых зон", как об этом говорит российская пропаганда в телесюжетах. А турецкий беспилотник Bayraktar был применен бойцами ВСУ на передовой в ответ на враждебные действия.

Об этом 4 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россия всегда скрывала свое полное пренебрежение к Минским договоренностям, к Нормандскому формату обвинениями в адрес Украины по этому поводу. Даже в этом сюжете (российской пропаганды – ред.) говорится о какой-то "серой зоне". На самом деле, согласно Минским договоренностям, никаких "серых зон" не существует — и об этом тоже нужно говорить", — сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что "если речь идет о применении "Байрактара", то Украина выполнила все процедуры, предусмотренные договоренностями в Трехсторонней контактной группе, которые в таких случаях применяются, прежде чем нанести удар. По одной простой причине: потому что та сторона не остановила свои агрессивные действия и обстрелы. Позиция Украины очень проста. Мы очень взвешены, мы не эскалируем сами. Но если по нам наносят удар, мы отвечаем. И это был именно такой случай. Потому что нельзя позволять врагу чувствовать себя безнаказанно", — заявил Кулеба.

"Мы не эскалируем сами, но если по нам наносят удар, мы отвечаем" - Кулеба о "Байрактаре"

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