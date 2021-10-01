На Донбассе ученики продолжают посещать школу, пережившую 4 прямые попадания снарядов

От учебного заведения до передовой — всего полтора километра.
От здания Новотошковского лицея № 10 осталась половина. Часть школьного сооружения развалена через четыре прямые попадания артиллерийских снарядов. Расстояние до передовой отсюда — полтора километра. После начала войны количество учащихся в лицее уменьшилось более чем вдвое, но несмотря на все, дети продолжают посещать занятия.
Об этом говорится 1 октября в сюжете ТСН.19: 30.
Поселок Новотошковское на Луганщине периодически оказывается под мощными обстрелами. Об этом свидетельствуют выбитые стекла в домах и подолбанные осколками стены, развалившиеся гаражи и почти пустые улицы. Но здесь живут дети и они посещают школу.
В Новтошковском лицее №10 на стенах - рисунки с предостережениями о том, что мины трогать нельзя. Возле школы — антивоенные надписи на асфальте. Бывшая школьная котельная теперь используется как бомбоубежище. Внутри его разрисовали розовыми тонами, чтобы не грустно было сидеть.
Сейчас здесь обучается всего 88 детей. Сначала людей отсюда прогнала безработица, потом — еще и война. "Было очень много детей, пока не закрылась шахта — это шахтерский поселок. Было 600 учеников, работали в две смены", — вспоминает директор лицея Елена Згурская.
Теперь здесь не только мало детей, но и не хватает учителей. Не каждый согласится работать здесь, рядом со взрывами снарядов. Но такие люди есть. Дарья Сафригина, учительница английского языка, приехала из Нежина на Черниговщине в 2016 году. На Донбасс ехала не как педагог, а как артистка, чтобы поддержать солдат. И осталась здесь жить.
В этом году Дарья стала кандидатом на главную премию для креативных украинских учителей Global Teacher Prize Ukraine в номинации "Выбор сердцем". Это специальная награда от куратора проекта ведущей ТСН Натальи Мосейчук. Кроме Дарьи, среди претендентов в этом году еще несколько учителей-волонтеров из зоны ООС и те, кто учит тяжелобольных детей прямо в больницах. Победителей объявят 2 октября.
Скорее всего, Дарья будет смотреть трансляцию дома. В доме, одном из самых избитых снарядами, ей выделили квартиру.