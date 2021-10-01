На Донбассе ученики продолжают посещать школу, пережившую 4 прямые попадания снарядов

От учебного заведения до передовой — всего полтора километра.

От здания Новотошковского лицея № 10 осталась половина. Часть школьного сооружения развалена через четыре прямые попадания артиллерийских снарядов. Расстояние до передовой отсюда — полтора километра. После начала войны количество учащихся в лицее уменьшилось более чем вдвое, но несмотря на все, дети продолжают посещать занятия.

Об этом говорится 1 октября в сюжете ТСН.19: 30.

Поселок Новотошковское на Луганщине периодически оказывается под мощными обстрелами. Об этом свидетельствуют выбитые стекла в домах и подолбанные осколками стены, развалившиеся гаражи и почти пустые улицы. Но здесь живут дети и они посещают школу.

В Новтошковском лицее №10 на стенах - рисунки с предостережениями о том, что мины трогать нельзя. Возле школы — антивоенные надписи на асфальте. Бывшая школьная котельная теперь используется как бомбоубежище. Внутри его разрисовали розовыми тонами, чтобы не грустно было сидеть.

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Сейчас здесь обучается всего 88 детей. Сначала людей отсюда прогнала безработица, потом — еще и война. "Было очень много детей, пока не закрылась шахта — это шахтерский поселок. Было 600 учеников, работали в две смены", — вспоминает директор лицея Елена Згурская.

Теперь здесь не только мало детей, но и не хватает учителей. Не каждый согласится работать здесь, рядом со взрывами снарядов. Но такие люди есть. Дарья Сафригина, учительница английского языка, приехала из Нежина на Черниговщине в 2016 году. На Донбасс ехала не как педагог, а как артистка, чтобы поддержать солдат. И осталась здесь жить.

В этом году Дарья стала кандидатом на главную премию для креативных украинских учителей Global Teacher Prize Ukraine в номинации "Выбор сердцем". Это специальная награда от куратора проекта ведущей ТСН Натальи Мосейчук. Кроме Дарьи, среди претендентов в этом году еще несколько учителей-волонтеров из зоны ООС и те, кто учит тяжелобольных детей прямо в больницах. Победителей объявят 2 октября.

Скорее всего, Дарья будет смотреть трансляцию дома. В доме, одном из самых избитых снарядами, ей выделили квартиру.

Новости с Востока: в полуразрушенном Новотошковском лицее № 10 продолжают учить детей

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