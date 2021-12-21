На Донбассе вражеские снайперы пытаются попасть в тепловизоры: зачем они это делают

На Донбассе вражеские снайперы пытаются попасть в тепловизоры: зачем они это делают

Боевики коварно бьют во время тишины.

На Донбассе с военным уважением прощались с украинским разведчиком, погибшим на прошлой неделе. 31-летнего Станислава Запорожца на позициях у Павлополя дерзко убил вражеский снайпер. Он поразил парня, когда тот в тепловизор попытался ночью посмотреть за движением противника. И это не редкий случай, когда русские наемники целят не только в бойцов, но и в приборы для наблюдения в их руках, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 20 декабря.

Под сопровождение оркестра и на коленях – так в маленьком городе Новодружеск на Луганщине в последний путь провожают старшего солдата Стаса Запорожца.

Пуля вражеского снайпера убила его на передовых позициях на Приазовье. Она сначала влетела в тепловизор, через который Станислав наблюдал за противником, разбил устройство и убил разведчика. От тепловизора остались самые щепки. Рядом – застывшая кровь бойца.

Во время прощания гроб не закрывали, однако бойца накрыли белой тканью. У Станислава остались мать и брат. Прощаться с ним пришли соседи и друзья — около двухсот человек.

Коварно бить во время тишины в бойнице или по наблюдательным постам – не новая тактика для российских оккупантов. Но зимой эти случаи чаще. Потому что все хорошо видно. Сразу после гибели разведчика вражеский снайпер целил по прибору уже на других позициях. К счастью, потерь там нет.

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На всех позициях на фронте в любое время года висят вот таблички, предупреждающие о русских снайперах. За последний год от их пуль погибли два десятка украинских воинов.

А еще с помощью этих снайперов все чаще стали выдвигаться вражеские ДРГ. Последняя к этим позициям пыталась подойти к выходным. Ребятам отгонять их пришлось огнем.

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