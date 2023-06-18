На Донецком участке фронта бойцы переламывают ход войны: оккупанты получают очередную порку

Переломить ход войны по обороне – в наступление пытается наша на Донецком участке фронта. В частности, в районе Бахмута армейцы крушат позиции оккупантов, отражая украинскую землю метр за метром. Но враг тоже огрызается, чтобы не дать продвинуться бойцам вперед – применяет все имеющееся вооружение, говорится в ТСН.

Вблизи Багмута, оккупированной Курдюмовки, враги не смогли захватить села и теперь каждый час разрушают их обстрелами. Именно этими территориями "Шрек" и его БМП доставляют на передний край фронта медицину, продовольствие, боеприпасы и людей.

Транспортная связь – это жизненная необходимость для пехоты. На этом участке фронта работают бойцам 28-й отдельной механизированной бригады. Их атаки понемногу позволяют продвигаться вперед, однако в окопах не становится легче. Война здесь ни на миг не останавливается, а минуты тишины в большинстве своем означают, что враг просто перезаряжает оружие. Бойцы, которые всего в двух километрах от врага, постоянно попадают под обстрелы. Россияне пытаются сдерживать фронт на месте изо всех сил и средств. “Су- 25-я. Отработала по ребятам, по соседям нашим. Но будто без потерь, ничего. Арта их уже бессильна, уже ничего не может поделать. Это они уже как-то пытаются нас достать, хоть как-то нас зацепит”, — рассказывают бойцы.

Гудение вражеского самолета часто меняет шорох вражеского вертолета, но что неизменно – оккупанты выкачивают на поле боя танки. В такие моменты бойцы прижимаются к земле, по приоритетам у пехоты – сначала выжить. Уже потом, с помощью коптера, выяснить, откуда именно льстит враг и подавить его встречным огнем.

После активного вражеского обстрела инициатива переходит к бойцам ВСУ. Шансы россиян накрывают прицельно под корректировку коптера. Несколькими выстрелами бойцы 28-й подрывают противнику кучу боеприпасов. Дальше дело за быстрострельной пушкой БМП, отстрелявшись, машина быстро откатывается назад. В то же время, мешать захватчиков с черноземом продолжают уже приведенные минометы.

В командирском блиндаже на экране монитора в прямом эфире начинается "кинопоказ". Сценарий уже хорошо известен: оккупанты получают очередную порку. “Видите, сейчас по посадке обнаружено скопление пехоты, они забежали в траншеи и в блиндаж. Вот попало и уже что-то там у них дымится. Это еще можно сказать, что это целая посадка у них, живая. Да, листьев нет, но на других наших целях – ну там просто сожжена земля” – говорят бойцы.

"Кино" на командирском мониторе называется — "Время вам, оккупанты, домой". К затяжной обороне у русских было время подготовиться: закрепиться, вкопаться, подтянуть резервы. Но как бы тяжело сейчас ни было – ежедневная работа по уничтожению этого всего не останавливается. "Это обычная, ежедневная работа по обороне. Ты обороняясь должен наносить огневое поражение. Так как в наступление желаем перейти по всей линии фронта, мы должны сделать все, чтобы чем больше уничтожить противника. Ну, и вот ежедневная работа приносит свои результаты», – говорят бойцы.

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