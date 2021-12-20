На дорогах и тротуарах — лед: в Харьковской области из-за непогоды произошло более ста ДТП, два человека погибли

Завтра, по прогнозам синоптиков, в Харькове похолодает до 8 градусов мороза.
В Харьковской области из-за непогоды на дорогах и тротуарах образовался лед. Из-за погодных условий в области произошло уже более ста ДТП, в которых погибли два человека, еще семь человек получили травмы.
Об этом 20 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.
Из-за непогоды травмировались пешеходы
На Харьковщине накануне сначала выпал снег, потом образовались лужи, а потом - гололедица. К вечеру в Харькове подморозило и если на расчищенных дорогах еще можно как-то передвигаться, то тротуары превратились в настоящий каток.
Весь песок, которым утром посыпали дорожки, замерз, поэтому люди стараются ходить максимально осторожно. Но все одного в травмпунктах уже есть пациенты с переломами и ушибами.
На Харьковщине за несколько часов произошло более сотни аварий
Но наибольшего бедствия снегопад натворил на Харьковщине ночью. Из-за осадков через несколько часов произошло более сотни аварий, есть пострадавшие и погибшие. В Первомайском районе водитель не справился с управлением, съехал в кювет. Машину опрокинуло и от полученных травм мужчина погиб.
Еще одно смертельное ДТП произошло в Балаклейском районе — на скользкой дороге машина сбила пешехода. Утром на улицы вышли коммунальщики, которые начали присыпать песком дороги и тротуары. Говорят, из-за того, что не хватает людей, работать приходится с 5 утра и без обеда.
В настоящее время на дорогах города работают две сотни спецмашин. Посыпают их реагентами, чтобы предотвратить сильный гололед. Завтра, по прогнозам синоптиков, в Харькове похолодает до 8 градусов мороза.
Читайте также: