На дорогах Полтавы на днях появится мотопатруль: подробности

Патрульные на байках ездят только в теплое время, а затем снова пересаживаются на автомобили.

Уже через несколько дней полицейские на мотоциклах появятся на улицах Полтавы. Это 4 украинский город, который будет иметь кроме автопатруля, еще и мотопатруль. Сейчас же копы заканчивают учиться управлять мотоциклом — в частности в экстремальном режиме.

Легко ли это — в материале ТСН.19:30.

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Рабочий день этих патрульных начинается на крыльце аэропорта Полтавы — здесь они устраивают тренировки. Расставляют конусы и за руль: объезжают препятствия на малой скорости.

Владимир — инструктор. 3 года назад и сам перенимал опыт у коллег из Канады. Говорит: в Украине количество упражнений для будущих мотокопов решили увеличить. Александр, как и все, кто здесь за рулем, к работе в полиции уже умел управлять мотоциклом. Признается: еще подростком его даже останавливали милиционеры. Игорь за рулем двухколесного уже 15 лет. Хотя имеет свой байк, утверждает — здесь узнал много нового.

Полтава станет уже 4 городом где появится мотопатруль. Патрульные на байках ездят только в теплое время, и снова пересаживаются на автомобили. Говорят: преимущества есть и там и там: авто — с кондиционером, мотоцикл — без пробок.

Уже в эту пятницу, 9 июля, полтавские мотокопы сдадут экзамен а сразу после — появятся на дорогах города.

Новости Украины: в Полтаве на днях появится мотопатруль

Напомним, Зеленский сообщил, когда в Украине появится собственный военный корвет. Уже вскоре морская авиация получит турецкие беспилотники.

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