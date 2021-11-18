На дорогах установят больше двух тысяч камер для фиксации нарушений правил дорожного движения — Арахамия

На дорогах установят больше двух тысяч камер для фиксации нарушений правил дорожного движения — Арахамия

Эксперимент будет расширен на всю страну.

В ближайшее время в Украине на основных магистралях установят до двух тысяч видеокамер для автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения.

Об этом 18 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал народный депутат и руководитель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Украина - номер один в Европе по смертности на дорогах. На дорогах ежегодно умирают больше людей, чем за время АТО. Это большая проблема в нашей стране", — сказал Арахамия.

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В Украине сделали эксперимент – автоматическое фиксирование нарушений ПДД.

"Мы сделали первый эксперимент, поставили камеры, автоматическое штрафование этих камер. Провели этот эксперимент и посмотрели, как это влияет на смертность на дороге. Это действительно уменьшает смертность. И со следующего года у нас будет расширение этого эксперимента на всю страну — там больше 2000 камер. У нас есть амбициозная цель: за следующие два года наполовину сократить смертность на дорогах", — пояснил нардеп.

Арахамия также заверил, что в 2020 году 95% всех государственных услуг будут доступны онлайн.

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