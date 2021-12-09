На фоне угрозы нападения РФ в Украине начали проверять бомбоубежища: все ли они пригодны для укрытия

На фоне угрозы нападения РФ в Украине начали проверять бомбоубежища: все ли они пригодны для укрытия

В Киеве насчитывается около 4,5 тыс. помещений для убежищ.

На фоне тревожных новостей из-под границ в украинских городах начали проверять готовность для населения укрытий, которых только в столице насчитывают более четырех тысяч.

В Киеве и других городах-миллионниках их даже построили в специальную интерактивную карту, говорится 8 декабря в сюжете ТСН 19:30.

Николай работает в одном из столичных хранилищ от авиаударов и обстрелов охранником ключей и знаний, как открыть тяжелые герметичные двери, рассчитанные на химические атаки. Мужчина показал журналистам тоннель, которым будут эвакуировать людей в случае обстрела города.

Также читайте В Запорожье восстанавливают бомбоубежища: подробности

По его словам, в случае войны сюда доставят штаб Шевченковской администрации и жителей соседних домов. В общей сложности места хватит на 300 человек.

Укрытие укрыто на глубине не менее 5 метров под землей. Его можно найти по специальным указаниям, размещенным на улице.

В самом хранилище на стенах висят информационные буклеты по поводу того, как вести себя в случае обстрела, куда звонить по телефону и как пользоваться огнетушителем и противогазом. В то же время, самих их здесь нет, как и мобильной связи, вместо которой обещают запустить сотовую, как и генератор на случай отключения электроснабжения.

Все бомбоубежища в городах пригодны для укрытия | Новости Украины

В Киеве насчитывается около 4,5 тысячи помещений для хранилищ. Это подвалы домов, специально оборудованные укрытия на предприятиях и даже паркинги для автомобилей. Но самая большая надежда столицы – метрополитен. В подземке и других хранилищах могут найти убежища более 2,5 млн человек (только половина насления Киева).

"Линия столкновения за сутки сюда не придет. Если будет режим чрезвычайной ситуации, он будет здесь. Все хранилища подготовят к работе, — уверяет директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук и добавляет: — Если возле Киева будет линия боевых действий — город эвакуируют".

Проверяют бомбоубежище сейчас не только в столице. В Запорожье после 2014 года оказалось, что почти все старые защитные сооружения в жилых домах – аварийные, с проваленным полом, перекрытиями, поеденными ржавчиной, и полным беспорядком внутри. Отсюда больше хотелось убежать, чем скрыться.

После инвентаризации аварийные хранилища вывели из перечня или привели в порядок. Теперь в этом городе помещения оборудованы даже лучше столичных, есть питьевая вода, фонарики и противогазы.

Также читайте Безопасность Украины будет обсуждать специальная структура: Путин согласился с предложением Байдена

Найти ближайшее хранилище можна по указателям или с помощью электронной карты. Киевскую можно найти на сайте КГГА и открыть прямо с телефона. На ней отмечены все типы хранилищ и их адреса.

Журналисты ТСН решили проверить, действительно ли карта приведет к бомбоубежищу. В итоге дошли до жилой девятиэтажки, где действительно есть отметка об укрытии, на двери которого, однако, висит огромный замок. Как его открыть – не знают даже местные.

Но найти хранилище по карте везет не всегда. Иногда вместо него можно попасть на давно реконструированный частный объект.

Читайте также: