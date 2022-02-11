На фоне возможного вторжения в Украину мировые лидеры оказывают поддержку украинцам и присылают военную помощь

Под видом совместных военных учений Союзная решимость, Россия продолжает стягивать войска

Если россияне и американцы начнут стрелять друг в друга – это мировая война, заявил Джо Байден. И призвал сограждан немедленно эвакуироваться из Украины, потому что в случае ухудшения ситуации безопасности военные им не будут помогать. Вечером в Киев прибыли еще 130 тонн американского оружия, а Эстония объявила о выделении гуманитарной помощи более чем в 350 тысяч евро.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

В Борисполе разгружают еще два американских самолета – теперь они прилетают в Киев каждую ночь. За считанные дни оборудование в Украину доставили общим весом на 1200 тонн. Последний груз – Джавелины, гранаты и другое оборонительное оружие. Между тем, в интервью Лесли Холту на NBCNews Байден отвергает любую возможность прямого военного вмешательства Соединенных Штатов, чтобы не происходило в Украине:

- Какой сценарий заставил вас привлечь американские войска к спасению и эвакуации американцев оттуда?

– Его не существует. Это мировая война. Если американцы и россияне начнут стрелять друг в друга – мы окажемся в совершенно другом мире, в котором еще никогда не жили.

Следовательно, американский госсекретарь призвал соотечественников немедленно покинуть Украину.

« Вторжение может начаться в любое время. Даже во время Олимпиады. Мы продолжаем вывозить посольство. Хочу еще раз четко заявить, что каждый остающийся в Украине американский гражданин должен уехать прямо сейчас», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Чтобы этого не пришлось проверять Великобритания, чьи самолеты тоже почти каждый день садятся в Киеве с помощью, приняла закон об ужесточении санкций против России. Документ позволит властям страны немедленно и очень сильно расширить санкционные списки в случае российского вторжения в Украину. Кто именно может попасть под ограничения, пока не разглашают. Однако ранее Лондон заявлял, что под санкциями могут оказаться близкие Путину олигархи и их доверенные лица, а также связанные с Кремлем организации и компании. Из штаб-квартиры НАТО британский премьер Борис Джонсон записал видеообращение в поддержку Украины, перемежающееся кадрами по его недавней поездке в Киев и разговорам с европейскими партнерами.

«Когда я приехал в Киев, город был гораздо активнее, громче, чем 5 лет назад, когда я был там в последний раз. Это чрезвычайно, что страна под угрозой военного вмешательства 130 тысяч войск, сосредоточенных Россией на ее границе. Все, чего желает Украина – права жить в мире и самостоятельно выбирать свою судьбу, быть свободным государством. Британия всегда поддерживала эти принципы и не отступит сейчас», — заявил Джонсон.

Более 350 тысяч евро гуманитарной помощи выделяет Эстония жителям на востоке Украины. Спальники, кровати, обогреватели. И деньги на закупку горючего, предметов первой необходимости, медицинской помощи.

«Мы сосредоточены на помощи Украины. Деэскалация положения не может происходить за ее счет, за счет Украины. Эстония предлагает политическую и практическую помощь. Вместе с Германией мы только что направили в Украину полевой госпиталь», — сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Под видом совместных военных учений Союзная решительность, Россия продолжает стягивать войска, в Беларуси – всего в 45 километрах от границы – на новых спутниковых снимках заметили боевую группу. Новые системы залпового огня, военные палатки, сотни единиц техники из космоса увидели в оккупированном Крыму.

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