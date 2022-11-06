На фронт отправился уникальный автомобиль для крови: как он поможет спасать раненых военных

На юг отправился первый реанимобиль, оборудованный установкой для перевозки и размораживания плазмы. Это позволяет начать восстанавливать кровопотерю еще по дороге от линии фронта до госпиталя. Именно потеря крови – это одна из основных причин смерти на войне. Таких специализированных автомобилей благотворители должны переоборудовать три десятка.

Как донорская кровь спасает жизнь — в сюжете ТСН.

Врач-трансфузиолог Ростислав Зауральский грузит в реанимобиль установку – свою разработку. Он годами экспериментировал и работал над прибором, позволяющим приблизить донорскую кровь к раненым на поле боя. Кровопотеря – это одна из основных причин смерти после ранений на войне. К примеру, дорога в госпиталь может занять и 40-60 минут. За это время от потери крови раненый может умереть.

Трансфузиолог говорит, что важно начинать переливание не в госпитале, как это происходит сейчас, а уже к нему. Вообще – в идеале вливать плазму. Однако ее нужно хранить и перевозить при температуре – 40, а переливать человеку, нагрев его до +37. Установка Ростислава Зауральского решает эту проблему: "Здесь есть холодильная камера -40 градусов. Вторая установка размораживает плазму".

Плазма от глубокого минуса до внушительного плюса в установке проходит за 12 минут. Этот процесс можно начинать, когда реанимобиль отправляется на встречу эвакуационному транспорту с линии фронта. Кровотечение остановили. Врач начинает реанимационные меры, лить компоненты крови и выводит из шока. У него есть 5-7 минут, а часто они спасают жизнь", — отмечает Ростислав Зауральский.

Чтобы спасти больше жизней, благотворители решили оборудовать установками для крови 30 реанимобилей. Автомобили стоят в среднем по 15 тысяч евро. Их ищут в Германии, Франции, Италии. Уже в Украине их оборудуют реанимационной техникой. "Стоимость оборудования может быть немного больше, чем стоимость автомобиля. Это все новое оборудование необходимо для реанимации", — говорит волонтер ФБ "Коло" Дмитрий Шинкарчук.

Дефибриллятор с мониторами, аппараты для искусственной вентиляции легких, системы для работы с ранами – все это оборудование вместе и возможность сразу переливать кровь в пути увеличивает шансы раненого бойца в разы.

Благотворители уже закупили 15 машин, пригнанных на территорию Украины. Кроме того, 15 машин ищут за границей. "Этот проект рассчитан на 30 автомобилей, которые будут оборудованы этой установкой", – добавил соучредитель ФБ "Коло" Виктор Кривенко.

Первый реанимобиль отправляется туда, где наши войска наступают. Он будет работать в 5-10 километрах от линии фронта. Это означает, что линия фронта удаляется от тыловых госпиталей. Реанимация на колесах позволяет не терять время в пути и спасать больше украинских военных.

30 реанимобилей благотворительный фонд собирается оборудовать до середины декабря. Они будут помогать врачам эвакуировать наших бойцов по всей линии фронта — от Николаевщины до Харьковщины.

Читайте также: