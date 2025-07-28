На фронте без вести пропали трое мужчин из одной семьи: щемящая история

Женщины показывают флаги с фото мужчин / © ТСН

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У Натальи Шестак из Чернигова без вести пропали на фронте муж, его родной племянник и зять — муж младшей дочери. В поиске информации о мужчинах вся родня Натальи постоянно ходит на обмены военнопленных. Вместе с женщинами и 7-летний внук Натальи — Кирилл.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Валентины Доброты.



В столицу семья пропавших без вести военных приехала ради детской мечты — мальчик хочет подняться на "Батьківщину-мати".

Кирилл издалека замечает монумент. Сначала дети вместе с директором Музея войны Юрием Савчуком поднимаются по лестнице. Бегло осматривают экспозицию из сбитых российских дронов. Далее, чтобы попасть на смотровую площадку монумента, надо подняться на лифте. Это не обычный лифт. Он едет по пилону под углом, это обусловлено конструкцией монумента. До смотровой площадки на высоте 39 метров — еще несколько пролетов крутых лестниц и семья их преодолевает.



Семья мальчика живет в Чернигове. Мама, бабушка и тетя Кирилла рассматривают флаги, изготовленные на заказ. На них фото, имя, фамилия и бригада, где служили их мужья. Отец Кирилла Александр Руденок пропал через два месяца после мобилизации.

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Муж Елены — третий пропавший без вести мужчина в их семье. Ранее Елена искала своего отца Владимира Шестака и его родного племянника Дмитрия Лесуна. Они в первый день полномасштабного вторжения пошли защищать Чернигов, а через два года мужчины в один день пропали без вести на Покровском направлении.

«Он ехал на позицию вместе с Дмитрием, вместе с племянником», — говорит Наталья Шестак.

Наталья перебирает фотографии их большой семьи: «Столько мечтаний — вам не передать. Мы так любили с дедом ездить везде. Люди любили везде ездить. Это война Российской Федерации, которая пошла на нас и поставила нас в такие рамки, что мы только разговариваем об этой войне».



Информацию о своих мужьях женщины собирают по крупицам. Они ходят на каждый обмен. Вместе с ними и семилетний Кирилл — в поисках своего отца, деда и дяди. А вдруг кто-то из обмененных пленных узнает и их родных.

Этим женщинами пришлось овладеть всей мужской работой. Мамы Владимира Шестака и его племянника Дмитрия Лесуна живут в селе. Женщины пытаются быть детям за мать и отца, но признают — война крадет у них детство. И сегодняшняя экскурсия — это попытка осуществить детскую мечту хотя бы одного мальчика.

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Маленькую обнадеживающую весть Наталья Шестак получила во время одного из обменов пленными. Один из бывших военнопленных по фото узнал ее пропавших мужа и его племянника.



Об отце Кирилла Александре Руденко пока никаких известий. Но женщины верят, что найдут зацепку и о нем. И все их мужья когда-то вернутся домой. А Кирилл поднимется на самую высокую точку "Батьківщини-матері". И рядом с отцом, дедом и дядей ему никогда не будет страшно.

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