На фронте оккупанты идут в масштабное наступление: где атакует враг и какая ситуация

оккупанты не оставляют попыток захватить Авдеевку. Они бросили в атаку бронетехнику.

В последние дни на фронте обострилась ситуация. Российские войска наступают по всей линии фронта, а на некоторых направлениях бросают в штурмы бронетехнику.

Где самая сложная ситуация и что говорит украинское командование об атаках россиян — читайте на ТСН.ua.

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Оккупанты наступают по всему фронту

В воскресенье, 10 декабря, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил о сложной ситуации на поле боя из-за вражеских штурмов по всей линии фронта. Самая тяжелая ситуация – на востоке.

"Оперативная ситуация на востоке остается сложной. Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту. Вместе с командирами, держащими оборону на восточном направлении, детально проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий", – написал он.

По его словам, командиры приняли необходимые решения и приняли меры для обеспечения устойчивости "нашей обороны, сохранения жизни наших воинов и рационального использования боеприпасов".

РФ хочет создать условия для блокирования Купянска

На следующий день, 11 декабря, Сырский раскрыл планы врага по Харьковской области. Он рассказал, что противник пытается захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синьковка, чтобы в дальнейшем заблокировать Купянск. Россияне хотят повторно отразить город, являющийся важным логистическим центром для южной группировки ВС РФ.

"Впрочем, несет значительные потери в живой силе. В связи с чем начал опрокидывать в этот район находившиеся в резерве штурмовые подразделения", — отметил он.

Где захватчики пытаются еще наступать:

Активные наступательные действия российские оккупанты осуществляют на направлениях Новоселовское, Стельмаховка, Лиман Первый и в направлении Северска.

В Лиманском направлении враг ведет наступление с целью вытеснения наших войск за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

Совершает безуспешные штурмовые действия в направлении Жилловка, Терны и постоянно осуществляет перемещение личного состава с территории Российской Федерации для доукомплектования штурмовых подразделений.

Также значительные усилия российские оккупанты сосредоточивают на Бахмутском направлении севернее и западнее Бахмута. Для штурмовых действий используют воздушно-десантные подразделения, части специального назначения и 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Под Кременной горячо! оккупанты готовят из всего вооружения и устраивают штурмы!

Что говорят в Генштабе об обострении ситуации

В утренней сводке за 12 декабря Генеральный штаб отчитался, что за минувшие сутки ВСУ отразили ряд атак оккупантов на Авдеевском, Марьинском, Лиманском, Бахмутском, Купянском и Запорожском направлениях. За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений.

Что происходит на фронте по состоянию на 12 декабря:

На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки Харьковской области.

украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки Харьковской области. На Лиманском направлении украинскими защитниками отражены 8 атак врага в районах Спорного и Веселого Донецкой области.

украинскими защитниками отражены 8 атак врага в районах Спорного и Веселого Донецкой области. На Бахмутском направлении украинские воины отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северной Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

украинские воины отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северной Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 42 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 42 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 14 атак.

Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 14 атак. На Запорожском направлениях Силы обороны отразили 3 атаки врага в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области.

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Россия бросила бронетехнику на захват Авдеевки и Марьинки

Утром 12 декабря командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что два дня назад россияне начали масштабное наступление при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Активно применяет авиацию. Управляемые авиабомбы. За двое суток — 19 авиаударов. Нашествие продолжается. Наши воины стойко держат оборону. Вчера отражены 42 атаки противника восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского 49 атак и уничтожены 11 российских танков и 15 других бронемашин", — написал он.

По его данным, захватчики пытаются идти вперед как на севере, так и на юге Авдеевки.

Где оккупанты продвинулись

По данным Института изучения войны (ISW), 11 декабря оккупационные войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск – Сватово – Кременная и незначительно продвинулись вперед. Об этом якобы говорят геолокационные кадры. Фото, опубликованные 10 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной).

Американские аналитик со ссылкой на российских военных сообщали, что российские силы якобы добились незначительных успехов у Широкой Балки и атаковали в направлении Ямполевки. На изображении, опубликованном 10 декабря, якобы виден личный состав российского отряда «Фантом» (3-я мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии Западного военного округа), действующая на Лиманском направлении.

Украинское командование не комментирует эту информацию.

Напомним, по данным Генштаба, оккупанты на юге Украины формируют новые штурмовые подразделения из офицеров.

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