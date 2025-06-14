На фронте остановилось сердце бойца, пережившего плен — детали трагедии (видео)

Дмитрий Шаповалов / © ТСН

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В Винницкой области в последний путь местные, родные, побратимы и друзья провели военнослужащего Дмитрия Шаповалова, который в 2023 году вернулся из российского плена. Тогда Сеть облетела видео, как парень радуется яблоку, потому что ест его впервые за год.

Детальнее о судьбе воина говорится в сюжете ТСН.

В селе Иосифовка на Виннитчине местные устлают дорогу живыми цветами.

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Здесь была малая родина матери Дмитрия. Сюда семья переехала в 2014-м после оккупации города Кадиевка (ранее Стаханов) в Луганской области, где Дмитрий родился и вырос. Он — слесарь и водитель, но свою жизнь связал с армией. Сначала была срочная служба, дальше контракт.

Лучший друг Дмитрия, военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады на позывной «Смурф» рассказывает, что вместе с 2014 они защищали Славянск, Краматорск, Донецкий аэропорт, Авдеевку и Дебальцево.

В преддверии полномасштабного вторжения опытного защитника отправили в защиту украинского юга. В марте 2022-го его подразделение оказалось в окружении под Новой Каховкой, что на Херсонщине. Там и попал в плен.

Дмитрий прошел год пыток. Дважды в день его непрерывно били током. Побратимы рассказывают, что вероятно это и стало причиной остановки сердца

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26 апреля 2023 года во время обмена Координационный штаб снимает первые минуты Дмитрия на родной земле, где он радуется яблоку. Видео собрало более 12 миллионов просмотров.

«Я о нем год мечтал», — откровенно сказал боец.

После реабилитации парень вернулся в строй.

«Согласно законодательству, защитники после плена имеют право на увольнение со службы. Но Дмитрий решил продлить службу, как настоящий патриот», — говорит Юлия Павлюк, руководитель Центрального регионального центра Координационного штаба по обращению с военнопленными.

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Дмитрий стал оперативным дежурным, связателем между командными пунктами и позициями. Но на одно из своих дежурств не проснулся. Во сне 9 июня у защитника остановилось сердце.

«Он в обед лег часов в час, а в 9 его пришли будить на смену. Уж когда к нему подошли он был уже мертвым», — рассказал побратим Дмитрия.

Теперь ему навсегда 32. У защитника осталась сестра Анастасия и любимая Елена.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

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