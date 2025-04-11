На фронте погиб 18-летний защитник Украины: история Александра Самойловича

Александр Самойлович / © ТСН

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В городе Славута на Хмельнитчине простились с 18-летним героем Александром Самойловичем. Когда началось полномасштабное вторжение, парню было всего 15. Уже тогда он мечтал попасть в ВСУ. К совершеннолетию готовил себя в армию и только исполнилось 18 — подписал контракт и вступил в ряды Первого отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайла.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Татьяны Хомич.

Проститься с восемнадцатилетним героем пришел весь город. В школе, где учился Александр, рассказывают — с детства рос патриотом.

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«Постоянно, когда его встречала, он только говорил — мы должны победить, мы победим», — говорит классная руководительница Александра Оксана Красуцкая.

Александр Самойлович / © ТСН

Когда Россия начала полномасштабное наступление, юноше было всего пятнадцать. Он стремился присоединиться к войску, но по возрасту его не брали.

Три года парень активно занимался спортом, участвовал в подготовке, был участником национально-освободительного движения «Правый сектор».

«Ему было безразлично свою безопасность. Он был готов за каждого своего друга, за каждого своего человека подставить плечо», — говорит подруга героя Юлия.

В 2023 году Александр поступил в Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Однако проучиться успел чуть больше года.

«Уникальный вырос парень у родителей, сразу где-то сформировался как патриот Украины, хороший студент», — говорит проректор Национального университета биоресурсов и природопользования Сергей Кваша.

Только исполнилось восемнадцать — подписал контракт и стал воином Первого отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайло. Позывной взял «Вилли» — из известного мультфильма Уолта Диснея о утятах.

«Это были у нас лекции, мы сидели, мы просто были в шоке, но мы были горды его, он нам часто писал, публиковал собрание», — говорит друг Александра Вадим Гавриленко.

Дата публикации 19:36, 11.04.25 Количество просмотров 55 ТСН новости 19:00 11 апреля. Громкое задержание в СБУ! Переговоры США и РФ!

«Билли» подписывал контракт в один день с Александром. Чтобы попрощаться с другом, которым служил 5 месяцев, взял отпуск и приехал с фронта.

Саша в совершенстве владел английским, поэтому сразу после подписания контракта его направили на обучение в Британию. Вернувшись в Украину, он учил других, даже старше себя.

Он мечтал стать командиром, но не успел. 5 апреля погиб в Донецкой области. У героя остались родители, младший брат и любимая девушка.

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