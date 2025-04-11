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- Эксклюзив ТСН
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На фронте погиб 18-летний защитник Украины: история Александра Самойловича
На фронте погиб 18-летний Александр Самойлович. Когда началась полномасштабная война, парню было всего 15 лет.
В городе Славута на Хмельнитчине простились с 18-летним героем Александром Самойловичем. Когда началось полномасштабное вторжение, парню было всего 15. Уже тогда он мечтал попасть в ВСУ. К совершеннолетию готовил себя в армию и только исполнилось 18 — подписал контракт и вступил в ряды Первого отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайла.
Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Татьяны Хомич.
Проститься с восемнадцатилетним героем пришел весь город. В школе, где учился Александр, рассказывают — с детства рос патриотом.
«Постоянно, когда его встречала, он только говорил — мы должны победить, мы победим», — говорит классная руководительница Александра Оксана Красуцкая.
Когда Россия начала полномасштабное наступление, юноше было всего пятнадцать. Он стремился присоединиться к войску, но по возрасту его не брали.
Три года парень активно занимался спортом, участвовал в подготовке, был участником национально-освободительного движения «Правый сектор».
«Ему было безразлично свою безопасность. Он был готов за каждого своего друга, за каждого своего человека подставить плечо», — говорит подруга героя Юлия.
В 2023 году Александр поступил в Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Однако проучиться успел чуть больше года.
«Уникальный вырос парень у родителей, сразу где-то сформировался как патриот Украины, хороший студент», — говорит проректор Национального университета биоресурсов и природопользования Сергей Кваша.
Только исполнилось восемнадцать — подписал контракт и стал воином Первого отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайло. Позывной взял «Вилли» — из известного мультфильма Уолта Диснея о утятах.
«Это были у нас лекции, мы сидели, мы просто были в шоке, но мы были горды его, он нам часто писал, публиковал собрание», — говорит друг Александра Вадим Гавриленко.
«Билли» подписывал контракт в один день с Александром. Чтобы попрощаться с другом, которым служил 5 месяцев, взял отпуск и приехал с фронта.
Саша в совершенстве владел английским, поэтому сразу после подписания контракта его направили на обучение в Британию. Вернувшись в Украину, он учил других, даже старше себя.
Он мечтал стать командиром, но не успел. 5 апреля погиб в Донецкой области. У героя остались родители, младший брат и любимая девушка.
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