На фронте погиб выпускающий редактор сайта TSN.ua Дмитрий Бендиков: воспоминания коллег

На фронте погиб выпускающий редактор сайта TSN.ua Дмитрий Бендиков. Он был оператором наземного дрона в Третьей штурмовой бригаде. Обеспечивал амуницией, провизией и связью побратимов.

Друзья говорят – даже под обстрелами Дмитрий всегда оставался оптимистом и шутил. А еще верил, что однажды его родной оккупированный город Северодонецк освободят и отстроят.

Дмитрий Бендиков всегда улыбался. Он редко снимал видео, гораздо чаще он делал фото или писал.

Павел вместе с Дмитрием работал в редакции сайта TSN.ua. Говорит, что Дмитрий всегда мог вдохновить и разрядить даже самую сложную ситуацию.

"Когда Дима пришел к нам, у нас очень как-то в позитив даже подход в работе изменился. Потому, что он всегда - как-то там тяжелая-тяжелая ситуация, но он так пошутил, поддержал нас всех и мы посмеялись, уже не так критично на все смотрим. Уже как-то действительно поговорили-поговорили и пошли дальше работать", - говорит главный редактор TSN.ua Светлана Панюшкина.

Летом 2024 года Дмитрий пошел защищать Родину.

"Получилось так, что нас мобилизовали практически почти в один день, получили повестки. Он пошел в ВСУ, я в Нацгвардию", - говорит коллега Дмитрия Павел.

По состоянию здоровья он вполне мог бы находиться на тыловой должности или работать военным корреспондентом. Впрочем, Дмитрий ни минуты не сомневался - его место на передовой. Поэтому вступил в ряды Третьей штурмовой, где стал оператором наземного дрона.

Дмитрий Бендиков

Уже осенью, после подготовки, Дмитрий оказался на Харьковщине. На передовую его отряд доставлял боеприпасы и провиант, обеспечивали надежную связь для операторов дронов.

"Он всегда был очень оптимистичен, даже когда были выходы страшные. Другие могли бы испугаться. Он когда написал в чате нашему дружескому, что целый день стреляет, целый день что-то стреляет, я не могу выйти в туалет, нам нет связи или еще что-то. Но при этом он всегда какие-то мемы бросал, отшучивался, и мы думали, что ему легко", - говорит Анна.

В одном из боев, рассказывает подруга Анна, Дмитрий получил свое первое ранение - пытался спасти портативный РЭБ, который защищал их блиндаж от вражеских дронов.

"Три осколочных проникающих ранения, и лечился где-то месяц. И мы тогда ему говорили, Дима, уже давай переводись на какую-то должность тыловую, потому что ты уже ранен, ты уже повоевал, давай. А он говорит, нет, я еще повоюю. На фронте так не хватает людей", - говорит Анна.

Для Дмитрия война была и личным делом. Он родом из Луганской области. Из-за войны - перевез из Северодонецка в столицу свою маму. И очень верил, что однажды его родной город, который оккупант разрушил и захватил, освободят и отстроят.

"Он ни разу не пожаловался, не сказал, что ему трудно, что он не вывозит, что он не может. Говорил, что до последнего будет, сколько надо, столько будет воевать", - говорит главный редактор TSN.ua Светлана Панюшкина.

Несколько дней назад связь с Дмитрием исчезла. Впоследствии собратья Дмитрия сообщили – вся его группа погибла во время выполнения боевого задания на востоке Украины.

В настоящее время группа компаний 1+1 находится в трауре. После трагического известия – сайт TSN.ua и новости, которые когда-то верстал и писал Дмитрий, стали черно-белыми. Коллеги и друзья организовали сбор для его мамы, к которому можно присоединиться по QR-коду на экране.

Дмитрий Бендиков

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