На фронте появились боеприпасы украинского производства: воины ВСУ рассказали об их качестве

Воины бригады Рыцарей Зимнего похода, которая больше года защищает окрестности Бахмута, показали, как стреляют минами, производимыми нашими предприятиями. Боеприпасы калибра 120 миллиметров уже давно в дефиците на фронте. Ведь именно их используют едва ли не чаще.

Об этом говорится в сюжете специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Миномет калибра 120 миллиметров - это на самом деле первое оружие, которое помогает в поддержке нашей пехоты. Поддерживают пехоту минометчики на Бахмутском направлении. В эти сутки ребята спали не более трех часов. Говорят, почти роскошь. Потому что когда штурмы без сна могут проходить недели. Хотя и теперь счет дням теряют.

Военнослужащий 28 ОМБР им. Рыцарей Зимнего похода Дмитрий говорит, что у него такое впечатление, что его рабочий день и не заканчивался давно.

Командир подразделения показывает целый ассортимент боеприпасов, которыми обороняются бойцы бригады Рыцарей Зимнего похода. Здесь мины и украинского и иностранного производства. Уверен - лучше наши.

"Они эффективны. Не отличаются от советского аналога. Они хорошо заменили боеприпасы, которые из Европы приезжают. По эффективности, по силе взрыва соответственно. И то, что увеличилось их количество мы можем больше поражать врага", - говорит Артем Холодкевич, командир подразделения 28 ОМБР им. Рыцарей Зимнего похода.

Боеприпасы на фронте

Артём в армии уже 15 лет. Быть здесь, на передовой, ему не помешало даже серьезное ранение – одна нога у него частично протезирована. Ранения он получил во время наступления в Херсонской области.

Артем вспоминает – взрывоопасные ловушки от окупантов там были везде. Тогда россияне по артиллерии засыпали наши позиции круглосуточно. Здесь, под Бахмутом, говорит Артем, ощутимо тише.

Позиция ВСУ

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Упрекают россиян в боеприпасах украинского производства

Напомним, россияне стирают Сумщину с лица земли, сотни прилетов и бомб.

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