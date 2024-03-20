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На фронте появились боеприпасы украинского производства: воины ВСУ рассказали об их качестве

На фронте появились боеприпасы украинского производства: воины ВСУ рассказали об их качестве

Минометчики на Бахмутском направлении

Минометчики прикрывают пехоту на Бахмутском направлении.

Воины бригады Рыцарей Зимнего похода, которая больше года защищает окрестности Бахмута, показали, как стреляют минами, производимыми нашими предприятиями. Боеприпасы калибра 120 миллиметров уже давно в дефиците на фронте. Ведь именно их используют едва ли не чаще.

Об этом говорится в сюжете специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко. 

Миномет калибра 120 миллиметров - это на самом деле первое оружие, которое помогает в поддержке нашей пехоты. Поддерживают пехоту минометчики на Бахмутском направлении. В эти сутки ребята спали не более трех часов. Говорят, почти роскошь. Потому что когда штурмы без сна могут проходить недели. Хотя и теперь счет дням теряют.

Военнослужащий 28 ОМБР им. Рыцарей Зимнего похода Дмитрий говорит, что у него такое впечатление, что его рабочий день и не заканчивался давно. 

Командир подразделения показывает целый ассортимент боеприпасов, которыми обороняются бойцы бригады Рыцарей Зимнего похода. Здесь мины и украинского и иностранного производства. Уверен - лучше наши.

"Они эффективны. Не отличаются от советского аналога. Они хорошо заменили боеприпасы, которые из Европы приезжают. По эффективности, по силе взрыва соответственно. И то, что увеличилось их количество мы можем больше поражать врага", - говорит Артем Холодкевич, командир подразделения 28 ОМБР им. Рыцарей Зимнего похода.

Боеприпасы на фронте / ©
Боеприпасы на фронте

Артём в армии уже 15 лет. Быть здесь, на передовой, ему не помешало даже серьезное ранение – одна нога у него частично протезирована. Ранения он получил во время наступления в Херсонской области.

Артем вспоминает – взрывоопасные ловушки от окупантов там были везде. Тогда россияне по артиллерии засыпали наши позиции круглосуточно. Здесь, под Бахмутом, говорит Артем, ощутимо тише.

Позиция ВСУ / ©
Позиция ВСУ

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Упрекают россиян в боеприпасах украинского производства

Напомним, россияне стирают Сумщину с лица земли, сотни прилетов и бомб.

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