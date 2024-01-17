На фронте растет количество раненых воинов: боевые медики рассказали о причинах (фото, видео)

Боевые медики рассказали о ситуации на фронте.

Из-за массового применения врагом дронов-камикадзе количество наших раненых солдат растет. А потому у боевых медиков значительно увеличилось работы.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Если раньше оккупанты засыпали наши укрепления снарядами, то теперь дронами-камикадзе и сбросами. Поднять голову, особенно ночью, почти невозможно.

"Чаще всего обломочные после сбросов после дронов-камикадзе и в последнюю очередь - артиллерия, минометные обстрелы", - говорит боевой медик "Птах".

Война в Украине

Противник массово использует дроны. Днем добраться до позиций нельзя даже думать. Ночью тоже небезопасно, но есть шанс не попасть под удар.

"Трудно, когда молодых ребят в морг завозишь. Они 2003 года, ребенок жизни не видел", — говорит боевой медик "Джин".

"Джин"

В работе боевых медиков важны первые минуты от этого зависит жизнь раненого.

"Труднее всего оценить состояние, характер ранения и объем помощи. Разные условия, сейчас мороз минус 20, надо осмотреть выявить лишние отверстия остановить кровотечение мобилизовать переломы", - говорит "Птах".

Воину Владиславу чуть больше 20 и это его первое ранение. Шутит, что легкое и надо возвращаться в окопы к собратьям, потому что людей нет.

Раненый Владислав

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗️ 15 минут – критические! Боевые медики на фронте эвакуируют раненых бойцов из фронтовой Донбасса

Напомним, ISW назвал даты "нового наступления РФ".

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